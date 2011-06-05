-YILDIZ BAĞDAT'TA 2 ANLAŞMA İMZALADI BAĞDAT (A.A) - 05.06.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak Petrol Bakanlığı ile Basra'daki Siba ve Diyale'deki Mansuriye doğalgaz yataklarının geliştirilmesi ve üretimi konusunda iki ayrı anlaşma imzaladı Irak Petrol Bakanlığı'nda Siba ve Mansuriye doğalgaz yatakları için düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak Petrol Bakanı Abdulkerim Luaybi katıldı. Anlaşmayı, Türkiye adına TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal, Irak adına Petrol Anlaşmaları ve Ruhsatlar Genel Müdürü Abdulmehdi El Amidi ile TPAO'nun ortaklarından Kuveytli Kuwayt Energy Corporation şirketi ve Güney Koreli Kogas şirketinin temsilcileri imzaladı. İmza töreninden sonra basına açıklamada bulunan Irak Petrol Bakanı Abdulkerim Luaybi, anlaşmanın imzalanmasından son derece memnun olduklarını ve doğalgaz yataklarının geliştirilmesine önem verdiklerini ve imza törenine katılımından dolayı Yıldız'a teşekkür etti. Bakan Yıldız, yaptığı açıklamada Irak ile olan ilişkilere çok önem verdiklerini, petrol sektörünün gelişmesi ve istikrara kavuşmasında TPAO ve Türk şirketleri olarak üzerilerine düşeni fazlasıyla yerine getireceklerini ve 4. ihalelerde Türk şirketlerinin yer alması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Törende konuşan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Uysal, tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını ve bundan sonraki ihalelere de imza atmayı temenni ettiklerini söyledi. İmza töreninden sonra Yıldız ve Luaybi başbaşa görüşmelere geçti. Irak Petrol Bakanlığı'ndaki programdan sonra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine geçecek olan Yıldız ve beraberindeki heyetin temaslarını tamamladıktan sonra bugün Irak'tan ayrılması bekleniyor. -DOĞALGAZ YATAKLARI- Irak Petrol Bakanlığı'nın 20 Ekim 2010 tarihinde açtığı, Basra'daki Siba ve Diyale'deki Mansuriye doğalgaz yataklarının işletilmesine yönelik ihaleyi TPAO kazanmıştı. Diyale ilinde bulunan ve 1979 yılında keşfedilen Mansuriye sahası 128 milyar metreküp ve Basra'da bulunan ve 1968 yılında keşfedilen Siba sahası da 43 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahip. TPAO ve ortakları Siba'da günlük 2,8 milyon metreküp, Mansuriye'de ise günlük 9 milyon metreküp civarında doğalgaz üretimi yapmayı hedefliyor. TPAO, Siba ile Mansuriye'de Türkiye'nin bir günlük tüketimine denk gelen 12 milyon metreküplük günlük üretim gerçekleştirecek.