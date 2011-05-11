-YILDIZ: ''AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK'' ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, akaryakıt fiyatlarında 7-10 kuruşluk bir indirim gerçekleştiğini belirterek, bundan sonra da özellikle bölgedeki siyasi istikrarın sağlanmasıyla fiyatların düşme eğiliminde olacağı kanaatinde bulunduğunu bildirdi. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin (Başkent Gaz) özelleştirme ihalesi sonrasında MMEKA şirketinin devir için gereken 1 milyar 211 milyon doları yatırmadığının hatırlatılması üzerine Yıldız, söz konusu şirketin yaklaşık 5-6 aydan beri bu paranın süresi içerisinde ödeneceğini bildiğini, o yüzden şirketi bu süreci sekteye uğrattığı için sitemlerini belirttiğini söyledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile beraber son derece ciddi bir şekilde Başkent Gaz'ın özelleştirilmesiyle ilgili süreci yürüttüklerini ifade eden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Şahsen benim de Enerji Bakanı olarak 1,2 milyar doları ödeyemeyen bir yapının 5 milyar dolarlık bir yapının altına nasıl gireceğiyle alakalı tereddütüm var. Benim Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tavsiyem ve görüşüm sürenin uzatılmaması şeklinde olacaktır. Eğer biz bundan bir sonuç alacağımıza inansak özel sektöre bu konuyla alakalı yardımcı olacağımızı belirtmiştik. O açıdan şu anda ben böyle bir kaynağı bu projede gerçekleştiremeyen bir yapının diğerinde de gerçekleştiremeyeceğine inanıyorum. Kendisini hukuken, resmi olarak tanınmış süre içerisinde bekleyeceğiz. Ama o sürenin uzatılmasına Enerji Bakanlığı olarak karşı duruşumu belirtiyorum.'' Bakan Yıldız, doğal dağıtımlarının özel sektör eliyle yapılması konusunda yürütülen çalışmanın kesintiye uğramaması için yeni ihalenin en kısa zamanda yapılması gerektiğini de vurguladı. -ÖZEL SEKTÖR CİDDİYETLE HAREKET ETMELİ- ''Grubun ihalelere katılmaması söz konusu olabilir mi?'' şeklindeki soru üzerine Yıldız, hukuk zemininde sürecin devam edeceğini, ancak şirkete ciddi bir güven kaybının söz konusu olduğunu bildirdi. Enerji Bakanı, ''Özelleşen, liberalleşen, serbestleşen bir yapı içerisinde kamu ciddi bir şekilde üzerine düşeni yapacaktır, fakat aynı ciddiyetin özel sektörün de göstermesi gerektiğinin doğru olacağı kanaatindeyiz. Bunun da çok lüks bir istek olmadığı kanaatindeyim. Ben bu konuda güvenin hızlıca telafi edilmesinin yine firmaya düşeceği kanaatindeyim'' dedi. -JAPONYA İLE NÜKLEER MÜZAKERELER- Japonya ile nükleer santral müzakerelerinin hangi aşamada bulunduğunun sorulması üzerine Yıldız, geçen hafta içerisinde Japonya hükümetinden bir temsilcinin Ankara'ya geldiğini ve kendilerinden müzakerelere yeniden başlamak için süre istediğini bildirdi. Yıldız, ''Bu işten vazgeçmediklerini, ama süre istediklerini resmi olarak ilettiler. Bu sürenin ne olacağını sorduğumuzda net bir tarih veremediler. Şunu söylemeliyim müzakerelerimizi deprem ciddi bir şekilde etkilemiş gözüküyor. Ama biz kendilerinden net bir cevap alana kadar bu müzakerelere son noktayı koymayacağız'' diye konuştu. -AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞME EĞİLİMİNDE OLUR- Bir basın mensubunun sorusu üzerine Bakan Yıldız, çevreye duyarlı ve yüksek teknolojili bir yapıyla beraber yaklaşık 7-8 bin Megavatlık bir kömür santralinin yerli kaynak olarak harekete geçirileceğini bildirdi. Akaryakıt fiyatlarında 7-10 kuruşluk bir indirim gerçekleştiğini belirten Yıldız, bundan sonra da özellikle bölgedeki siyasi istikrarın sağlanmasıyla fiyatların düşme eğiliminde olacağını kanaatinde bulunduğunu kaydetti.