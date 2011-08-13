-Yıldız: Akaryakıt fiyatının yüksekliği vergiden ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yüksek akaryakıt fiyatlarının birinci nedeninin uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyatları, ikinci nedeninin ise vergiler olduğunu bildirdi. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz İşveren Sendikasının (TABGİS) Ankara Sheraton Otelinde düzenlediği iftara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bazı bürokratlar, milletvekilleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Bakan Yıldız, yaklaşık 9 yıl önce 22-25 dolar seviyelerinde olan ham petrolün varil fiyatının bugün neredeyse 5 katına çıktığını kaydetti. Yüksek akaryakıt fiyatlarının birinci nedeninin bu olduğunu ifade eden Yıldız, ''İkincisi ise direkt ve dolaylı vergilerden kaynaklanıyor. Kayıt dışı ekonomi sebebiyle vergiler yükseliyor. Kayıt dışı azaldıkça dolaylı vergiler düşmeye başlayacak, bunu önümüzdeki dönem yaşayacağız'' diye konuştu. Çıkması muhtemel küresel krizin yansımasının da ham petrol fiyatlarında hissedildiğini dile getiren Yıldız, geçen hafta 118 dolar düzeyinde olan ham petrolün varil fiyatının, bu hafta 108 dolara düştüğünü, bu oynak fiyatların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi. TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ise sektörün en fazla risk üstlenen tarafı olduklarını, akaryakıtı peşin almalarına rağmen satışların yüzde 80'i kredi kartı ile yapıldığı için 40-50 gün sonra tahsilat yapabildiklerini söyledi. Son zamanlarda yüksek akaryakıt fiyatlarının tek sorumlusu gibi gösterildiklerini de savunan Zülfikar, ''Litrede 15-20 kuruş brüt karımız var. Dağıtım şirketlerinin de bu kadar karı var. Yani biz bayiler ve ana dağıtım şirketleri tamamen ortadan kalksa bile litrede değişiklik ancak kuruş bazında olur'' dedi. Akaryakıtları indirmenin yolunun kayıt dışı ile mücadele ve vergide indirim gibi yollar olduğu görüşünü bildiren Zülfikar, ''Son zamanlarda bayilik kurumunun ortadan kaldırılmasının tek çözüm olarak gösterilmesine bizler tüm varlığımızla karşı çıkacağız'' diye konuştu.