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Ekonomi

Yıldız: "İsrail ile proje geliştirmeyi düşünmüyoruz" BALIKESİR (A.A)

11 Eylül 2011 20:10

-Yıldız: "İsrail ile proje geliştirmeyi düşünmüyoruz" BALIKESİR (A.A) - 11.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 9'u orada (İsrail) öldürüldü. Her birinin onuru bizim için petrol ve doğalgazdan daha önemli. Özür dilenmedikçe biz herhangi proje yürütmeyi, geliştirmeyi düşünmüyoruz'' dedi. Yıldız, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ'yi (BEST) ziyaretinde, işletmede hem bir mühendis hem de sektörün bakanı olarak incelemelerde bulunduğunu söyledi. Tesislerin çok heyecan veren önemli yanlarının bulunduğunu ifade eden Yıldız, ''Burası Balıkesir için büyük bir kazanımdır. Çünkü Türkiye'de büyük trafo yapabilen 3-4 fabrika var. Yerli üretim ve sermaye açısından en önemli tesis burada bulunuyor. Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye'nin büyümeyen gelişmeyen bir enerji sektörü olmaz. Burada yaptığımız incelemelerde modern Türkiye'nin modern trafo merkezi konseptini görüyoruz'' diye konuştu. Bir basın mensubunun ''İsrail ile enerji konusunda ortak yatırım ve işbirliği var mı? İlişkilerin dondurulmasından sonra durum nedir?'' sorusu üzerine Yıldız, şunları söyledi: ''Bu iklim şartlarında özellikle siyasi ve idari olarak bu kadar olumsuzluğun olduğu bir ortamda ortak enerji projelerinin yapılmasını doğru bulmuyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bizim tabi ki her ülkeyle farklı geliştirilebilecek projeler var. Ancak İsrail ile herhangi bir proje geliştirmeyi düşünmüyoruz. Petrol ve doğal gaz ithal ettiğimiz primer enerji kaynaklarından bir tanesi. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 9'u orada öldürüldü. Her birinin onuru bizim için petrol ve doğalgazdan daha önemli. Özür dilenmedikçe biz herhangi proje yürütmeyi geliştirmeyi düşünmüyoruz.''

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