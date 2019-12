-Yıldız: "Gün ışığına göre mesai tartışmaya açık bir fikir'' ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gün ışığına göre mesai uygulamasının tartışmaya açık bir fikir olduğunu söyledi. Yıldız, Gas&Power tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Enerji Zirvesi öncesi, gazetecilerin gün ışığına göre mesaiye ilişkin sorularını yanıtladı. Dün Brüksel'de enerji sektörü açısından bakıldığında fotoğrafın nasıl göründüğüne ilişkin olarak bu konuyu paylaştığını belirten Yıldız, konunun henüz tartışmaya açık bir fikir olduğunu kaydetti. Yıldız, sanayicinin, esnafın, tüccarın bunu zaten uyguladığını kaydederek, bazı batılı ülkelerde kendine has gün ışığı doğrultusunda mesaiye başlandığını söyledi ve şöyle devam etti: ''Türkiye'nin meridyeni, paraleli var. Sonuçta, hayatımızda zaten pratikte yaşadığımızın resmiyetle sistematize edilip edilmeyeceği ile alakalı bir konudur bu. Bu enerji sektörü açısından ortaya koyduğumuz bir fikirdir. Ama bugün bakıyorum bazı yayın organlarında bu, alınmış bir kararmışcasına aktarılıyor. Bu doğru değil, bu toplumda tartışmaya açılacaktır. Sonuçta ne kadar rağbet göreceği ortaya çıkacaktır. Ama ben enerji sektörü açısından ve bir kısım bilimsel çalışmalarla gün ışığının insan üzerinde oluşturduğu psikoloji açısından bakıyorum. Eğer sabah 5,5'da, 6'da gün ışıyorsa ve bir saat sonra mesaiye başlanabiliyorsa ben sektör olarak, enerji verimliliği açısından daha fazla faydalanacağım demektir. Bunun uygulanıp, uygulanamayacağını hep beraber görürüz, ama enerji sektörü açısından kesinlikle bu bir artıdır, bir değerdir. Binalar, fabrikalar, iş yerleri, kamu özel sektörün her birisi gün ışığına göre aydınlatmasını düzenlemektedir. Zaten binayı yapımında, inşaatçılıkta bu var. İnsanların da buna rahatlıkla uyabileceğini düşünüyorum, bunları kamuoyu ile paylaşmak adına söyledim.'' Cumartesi günü mesaiye ilişkin olarak da Yıldız, ''Türkiye'de daha çok çalışmaya ihtiyacımız vardır'' başlığı altında konuşulan bir konu olduğunu ifade ederek, ''ama ön plana çıkan, cumartesi mesaisi ile alakalı konu'' dedi. Yıldız, Türkiye'nin, bütün sektörleriyle beraber son 9 yılda çok ciddi bir atılım yaptığını, GSYH'nı 3 katına katladığını vurgularken, şunları söyledi: ''Bunlar çalışarak oluyor. Bunlar oturarak olmuyor. Biz zaten fiili olarak cumartesi, pazarda çalışıyoruz ama buna ne kadar çok katılım olursa, o kadar daha fazla iyi olacaktır. Bugün seçimlerde sandıkların Ağrı'da Kars'ta İstanbul'a göre, Balıkesir'e göre bir saat daha önce sandıkların açılıp oylamanın daha erken bitirilmesindeki temel mantık, hayatın her döneminde yararlanılabilecek bir mantıktır, ben böyle düşünüyorum. Bunun özellikle sektörümüz açısından verimlilik açısından çok ciddi getirileri var. Tartışmaya açıyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz.'' -Gün ışımasından, 1 saat sonra mesai- Hangi saatlerin önerildiğine ilişkin soru üzerine de Yıldız, gün ışımasından 1 saat sonra başlayan mesainin enerji verimliliği açısından doğru olacağını düşündüğünü bildirdi. Yıldız, Türkiye'nin kendi sınırları içinde dahi 1 saat 10 dakikalık zaman farkı olan yerlerin bulunduğuna işaret etti. Yıldız, ''Bugün özel sektörün önemli ölçüde uyguladığı zaman dilimidir bu. Özel sektörle beraber kamunun bu manada yapılanması olabilir mi olamaz mı? Tartışmaya açtığımız konu yalnızca enerji sektörü açısından değerlendirdiğimiz enerji verimliliği ile alakalı hususlardır'' dedi.