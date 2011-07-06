-YILDIZ: "ALNIMIZIN AKIYLA AYRILDIK" İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkça sorgulandıktan sonra 3 kişiyle birlikte serbest bırakılan futbolcu Mehmet Yıldız, ''Şükürler olsun ki bir sıkıntı olmadan alnımızın akıyla ayrıldık'' dedi. Sorgulanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrılan ve adliye kapısında kendisini bekleyen yakınları tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Mehmet Yıldız, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Mehmet Yıldız, şunları söyledi: ''İfademize başvurdular. Şükürler olsun ki bir sıkıntı olmadan alnımızın akıyla ayrıldık. Ben burada şeffaf olan, kendini ifade eden herkesin serbest kalabileceğini gördüm. İfade esnasında polisler gerektiği kadar yardımcı olup bizlere kolaylık gösterdiler. Teşekkür ederim'' dedi. Gazetecilerin, ''Size ne sordular?'' şeklindeki sorusuna karşılık Yıldız, ''O konuyla ilgili ben bir şey söyleyemem. Gizliliği ihlalle alakalı. Bu kadar söyleyeceğim'' ifadesini kullandı.