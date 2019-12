-Yıldırım: Karşıyaka'da stat için destek vereceğiz İZMİR (A.A) - 14.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Karşıyaka ilçesinde yapılması planlanan stat projesine her türlü desteği vereceklerini söyledi. Bakan Yıldırım, gazetecilerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka ilçesinde yapılması planlanan stat projesiyle ilgili soruları üzerine Karşıyaka'nın stat ihtiyacını bildiriklerini, kentin takımları Karşıyaka, Göztepe ve Altay'ın el birliğiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hedefledikleri ''Marka İzmir'' için marka spor kulüplerinin olması gerektiğini dile getiren Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bu alanda da el ele verip İzmir takımlarını çok daha iyi bir konuma getirmek durumundayız. Kamuoyunda birbiriyle atışarak, 'yaparım, yaptırmam' tarzında hamasi sözlerle, bu kulüplere de İzmir'e de hizmet yapamayız. Karışık kuruşuk işlerde biz yokuz. Bizim işimiz çok şeffaf. İzmirlilerin içine sinen her türlü hizmette biz varız. Karşıyaka'nın bir stat ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Örnekköy'de de bununla ilgili bir planlama yapıldığını da biliyoruz. O projenin gerçekleşmesi için biz belediyelere her türlü katkıyı vereceğiz.'' -''Projeyi peşinen kabul etmedik''- Bakan Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun belediyenin Uçanyol projesini Ulaştırma Bakanlığına devretmek istemesi ve bu yönde kendisinden yanıt beklediklerini söylemesine ilişkin soruya ise ''Sayın Kocaoğlu, 8 yıldır bu yolu yapacağını İzmirlilere söylüyor. Sonunda da ''Ben bu işten vazgeçtim, bakanlık yapsın' dedi. Bizim de Konak tünelleri temel atma törende böylece haberimiz oldu. Biz de o projeyi peşinen kabul etmiş değiliz. İnceleceğiz, bakacağız, yapılması mümkünse gereğini yapacağız. Şimdi bu aşamadadır'' diye yanıtladı. Kocaoğlu'nun dile getirdiği yol için 16 milyon liralık kamulaştırma bedelinin gerektiğinin hatırlatılması üzerine de Yıldırım, ''Yapsın. Ben bu tartışmalara girmem. İzmir'e yol yapacaksak, onun bedelini de ödeyeceksiniz. İzmir halkı hizmet yapılmasını bekliyor. Benim param, senin param kavgasına girdik mi bu İzmir'e büyük haksızlık olur'' dedi.