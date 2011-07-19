-YILDIRIM'IN AVUKATI İDDİALARI YANITLADI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, soruşturmanın ardından basına yansıyan iddiaları yanıtladı. Metris Cezaevine gelen Işık, Yıldırım'ı ziyareti öncesi burada bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Bugün gazetelerde hakimlerle ilgili iddialarınız var. Neler diyeceksiniz?'' sorusu üzerine Işık, söylediklerinin iddia olmadığını, onların listelerini çıkarttığını ve kendisinde de birçok fotoğrafların bulunduğunu söyleyerek, ''Benim elimde bol miktarda belge var. Bugün de bir Fenerbahçeli 100 yıllık formaları, kitaba çevirmişler. Başkana hediye gönderdiler'' diye konuştu. Işık, hakimler ve savcılara bilet gönderildiği iddiasına ilişkin soruyu da, ''Arkadaşlar hakimler savcılara bilet gönderilmiyor, bilet isteniyor. Her maçta 50 tane, 100 tane. Kamu görevlileri, bulundukları mevki dolayısıyla bilet istiyorlar. Biletler de açık, maraton tribünleri değil'' şeklinde yanıtladı. Kulüp yöneticilerinin basına yansıyan fotoğraflarıyla ilgili iddialara ilişkin de Işık, ''Spor kulüplerinin yöneticilerinin bir araya gelmesi, deplasmanlarda karşılaşmaları, misafir etmeleri, yemek yemeleri, bunlardan dolayı teknik takip yapıp da fotoğrafları basına verirseniz ve sitelerinizde yayınlarsanız, buyurun statlara bedava biletlerle geliyorsunuz, eğer bunlar arasında bir şike örgütü varsa, demek ki bu örgütün bedavacı kısmında başkaları da var. Onların da fotoğrafları, kongre üyelikleri var. Ben bu sayıyı az zannediyordum. 20 kişi falan demiştim. Her şeyden örgüt üyeliği çıkarırsanız, size soruyorum savunma ne yapsın?'' Bir gazetecinin, ''Hakim ve savcıları zan altında bıraktınız'' demesi üzerine Işık, sözlerinin kimseyi zan altında bırakmadığını, gerektiğinde isimlerini açıklayacaklarını söyledi. ''Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Galatasaray'ın bütün takımların, kongrelerine bakın. Kongre üyelerinin içinde suçlular da bulunabilir ama onlarla suç birliği içinde olduğunuz anlamına gelmez'' diyen Işık, takip kararının hangi hukuki yollarla alındığını anlayamadığını kaydetti. -''BİZ DELİLLERİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'' Işık, Giresun'daki bir operasyonun, Fenerbahçe'ye bağlanmasını doğru bulmadığını anlatarak, şunları ifade etti: ''Bu deliller nasıl elde edilmiştir, hukuki midir? Bunlar yargılamanın konusudur, ama ortada yargılama falan kalmadı. Poliste, 'ifade vermeyeceğim' dediği halde, biz delillerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğiniz halde hastaneye sevk edilirken, üstünde ikametgah adresi olarak, Metris 1-2 cezaevi yazıyordu. Şimdi Metris'teyiz.'' Soruşturmayı yapanlara karşı tazminat davası açtıklarını belirten Işık, Aziz Yıldırım'ın ''Bir yıla değil, önceki yıllara da bakın'' deyip demediği sorusunu da, ''Arkadaşlar bir şey inceliyorsanız, onun belli bir saatini incelemezsiniz. Başkan, 'Türk sporunun 13 yılını anlatayım' diyor. Ben, 'şu haliyle şike yok' diyorum'' dedi. ''Savcıyı art niyetli olmakla mı suçluyorsunuz?'' sorusunu da Işık, savcının şüphelinin lehine de aleyhine de belgeleri toplamak zorunda olduğunu, bir soruşturmanın malzemelerinin hakimin karşısına gelmeden ortaya çıktığını ve bunun büyük bir soruşturma olduğunu kaydetti. ''Biz bu soruşturmada gizlilik falan olmasını istemiyoruz'' diyen Işık, delilleri göremediklerini dile getirdi. Işık, Yıldırım'ın tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini belirterek, aynı zamanda Anayasa'ya aykırılık iddialarının bulunduğunu söyledi. Yıldırım hakkında çıkan haberlerde 87 yıl hapis yatacağının yazıldığını ifade eden Işık, ''Bu kadar yatmak için ne yapmış?'' dedi. Işık, iddianamenin 3 aydan önce hazırlanamayacağını da söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Yıldırım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu da Metris Cezaevine geldi.