-YILDIRIM'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım, Selim Kımıl, Abdullah Karakuz ve Abdullah Eker'in avukatlarının tutukluluğa yönelik yaptıkları itirazı değerlendirdi. Mahkeme heyeti, Yıldırım, Kımıl, Karakuz ve Eker'in itirazlarını oy birliği ile reddetti.