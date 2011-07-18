-YILDIRIM'IN TUTUKLANMASINA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasına itiraz edildi. Aziz Yıldırım'ın avukatları, Yıldırım'ın tutukluluğuna ilişkin itirazlarını içeren dilekçeyi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Dilekçede, öncelikle tutuklamaya yönelik itirazın düzeltilmesinin istendiği, karar düzeltme yoluna gidilmez ise tutukluluğa yapılan itirazın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince değerlendirilmesinin talep edildiği öğrenildi. Yıldırım'ın sağlık sorunlarına da işaret edilen dilekçede, kefaletle serbest bırakılmasının da değerlendirilmesinin istendiği öğrenildi.