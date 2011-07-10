Yıldırım'ın sorgusu bitti, karar bekleniyor!

T24 - Şike soruşturması kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sorgusu tamamlandı.



Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden akşam saatlerinde adliyeye getirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusu sırasında şekerinin 240'a çıkması ve düşürülememesi üzerine yeniden aynı hastaneye sevk edildi.



Pazar günü saat 14.00'e kadar hastanede kontrol altında tutulan Yıldırım, sağlık durumunun normale dönmesinin ardından tekrar adliyeye götürüldü.



Basın mensuplarının görüntü almasını önlemek isteyen polisin arka kapıdan çıkardığı Yıldırım'ı bir saat önce de avukatı ziyaret etmişti.



Yıldırım'ın Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yaklaşık 5 saati bulan sorgusu sırasında, duruşma salonuna 2 kez sağlık ekipleri çağrıldı.



Aziz Yıldırım'ın sorgusu başladıktan yaklaşık 2 saat sonra duruşmaya kısa bir süre ara verildi. Sorgulama, verilen aranın ardından devam ederken, bir süre sonra mahkeme salonundan dışarı çıkan Yıldırım'ın avukatı, çağırdığı doktorla birlikte salona geri döndü. İçeriden bir süre sonra çıkan sağlık ekipleri, aradan zaman geçtikten sonra tekrar içeri çağrıldı.



Sorgu sırasında adliye binası dışına getirilen bir ambulansın dışında, ilerleyen saatlerde ikinci bir ambulans da adliye giriş kapısının tam yanına çekildi.



Aziz Yıldırım'ın sorgu sırasında şekerinin yükselmesi ve geçen zamanda düşürülememesi üzerine Yıldırım, İstanbul Adliyesinden bugün taburcu edildiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gönderildi.



Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''iki defa kendisini kötü hissettiğini söyledi ve kontrol ettik. Şekerine baktık. 240 çıktı. 112 Acil doktorlarını çağırdık. Ambulansa gidildi ve serum takıldı. Şekeri düşmedi. Bunun üzerine, ifade veremeyecek duruma geldiği için hastaneye sevk edildi'' diye konuştu.



Bu arada, Aziz Yıldırım'ın Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden saat 21.00 sıralarında getirildiği İstanbul Adliyesi önünde de Fenerbahçeli taraftarlar sorgu boyunca bekleyişini sürdürdü.



Polis, basın mensuplarına zaman zaman sözlü sataşmalarda bulunan taraftarlar ve gazeteciler arasında ise barikat kurarak, taraftarların bir taşkınlık yapmasını önledi.





Tutuklananlar:



Şekip Mosturoğlu (FB Asbaşkanı)

Cemil Turan(FB Altyapı Koord.)

İlhan Ekşioğlu (FB yöneticisi)

Ömer Ülkü (Giresunspor Bşk)

Olgun Peker (Giresunspor eski Bşk)

Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Bşk.)

Bülent Uygun (Eskişehirspor teknik direktörü)

Ümit Karan (Eskişehirspor sportif direktörü)

Korcan Çelikay (Sivasspor kalecisi)

Ahmet Çelebi (Sivasspor yöneticisi)

Çoşkun Çalık (Giresunspor başkan yardımcısı)

Hakan Karaahmet (Giresunspor eski yönetim kurulu üyesi)

Abdurrahman Yakut (Diyarbakırspor eski başkanı)

Haldun Şenman (TFF Tescil İşleri Müdürü)

Talat Emre Koçak (Avukat)

Avukat Sami Dinç (Federasyon yöneticisi)

Yusuf Turanlı (Ç. Rizespor futbol şube sorumlusu)

Abdullah Başak (Menejer)

Bülent İbrahim İşcen (Armatör)

Tamer Yelkovan

Mehmet Yenice

Ali Kıratlı

Selim Kımıl

Abdullah Karakuz

Abdullah Eker







