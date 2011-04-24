-YILDIRIMIN ŞEHİT ETTİĞİ ER TOPRAĞA VERİLDİ BURSA (A.A) - 24.04.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde nöbet kulübesine yıldırım isabet etmesi sonucu dün şehit olan er Metehan Alpkaya (21), Bursa'da toprağa verildi. Ulucami'nde düzenlenen cenaze töreninde, şehit asker Metehan Alpkaya'nın annesi Gülhan, babası Hasan ve kardeşleri Fikri ve İsmail Alpkaya taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken aileyi, Bursa Valisi Şahabettin Harput ile oğulları Hakan Yutkun'u daha önce şehit veren Zafer ve Gülfiye Yutkun çifti teselli etti. Törene, mülki ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Şehit er, Ulucami'de kılınan namazın ardından kortej arabasıyla götürüldüğü Pınarbaşı Şehitliğinde toprağa verildi.