Yıldırım'ın İstanbul adaylığı Meclis Başkanlığı seçimlerini gündeme getirecek; AKP psikolojik sınırda mı?

Mahalli İdareler Seçimleri için ittifak koalisyonları kurmaya hazırlanan iktidar ve muhalefet kanadında milletvekillerinin aday gösterilmesi ve gösterildikleri yerde kazanmaları durumunda Meclis aritmetiği de etkilenecek. AKP kanadında uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın olası adaylığı Meclis’te yeniden seçim havası estirecek.

TBMM Başkanlığı seçimleri için en başa dönülmüş olacak. TBMM iç tüzüğünün ‘Başkanlık Divanında Boşalma başlıklı hükmü uyarınca, yeni başkan seçilinceye kadar en yaşlı Başkanvekili, geçici başkanlık görevini yerine getirecek. Bu süreçte belirlenen isimler adaylıklarını koyacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Cumhur ittifakı isim konusunda yeniden uzlaşma arayacak.

“AKP, komisyonlarda MHP’ye mecbur”

AKP’de, Yıldırım’ın dışında da milletvekilinin aday gösterilmesi durumunda komisyonlarda işi zorlaşacak. Mevcut durumda MHP’nin desteğini alarak kanun teklifi düzenlemelerini komisyonlardan geçiren AKP, birden fazla vekilini aday gösterir ve bu adaylar seçimleri kazanırsa Meclis aritmetiğinde oynama olacak. Hatırlanacağı üzere, 24 Haziran seçimlerinden sonra açıklanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etmiş ve sandalye sayısı 290’a düşmüştü.

287'ye düşerse psikolojik eşik

AKP, 27. Yasama döneminde çoğunluk partisi olmasına rağmen komisyonlarda eli o kadar rahat değil. MHP’nin verdiği destekle teklifleri daha rahat çıkarıyor, diğer partilerle zaman zaman uzlaşma arayışlarıyla da dikkat çekiyor. TBMM’de ağırlıklı olarak komisyonlar 26 üyeden oluşuyor. AKP’nin bu komisyonlarda salt çoğunluk altına düşmesi MHP’ye olan ihtiyacını da artırmış olacak. Meclis’te ise 287 rakamına inmiş olması psikolojik eşik olarak nitelendiriliyor.