-YILDIRIM'IN DURUMU YARIN NETLEŞECEK İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezavinden hastaneye kaldırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin kararı yarın toplanacak heyetin vereceği bildirildi. Metris Cezaevinden 22 Temmuz gecesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın askerlerin gözetiminde bilgisayarlı tomografisi çekildi. Yıldırım tomografi servisine alınırken yakınındaki hasta ve yakınlarına, cep telefonuyla görüntü almamaları konusunda uyarıda bulunuldu, aksi takdirde yasal işlem yapılacağı hatırlatıldı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut, gazetecilerin soruları üzerine, Yıldırım'ın böbreğinde daha önce teşhis konulan küçük bir kist olduğunu, kronik diyabetinin ise hemen iyileşebilecek veya ağırlaşabilecek durumunda olmadığını söyledi. Hastane menüsü dışında farklı yiyecek ve içecek verilmediği öğrenilen Yıldırım'ın rahatsızlığına ilişkin kararı yarın toplanacak sağlık heyetinin vereceği bildirildi.