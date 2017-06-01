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Yıldırımın çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğu saman balyalarının üzerini örtmek için dışarı çıktığı sırada yıldırım çarptı

01 Haziran 2017 23:26

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi’ne bağlı Hazinedar Köyü’nde üzerine yıldırım düşen 13 yaşındaki Kübra Yılmaz, hayatını kaybetti.

Babaeski İlçesi'ne bağlı Hazinedar Köyü’nde 7’nci sınıf öğrencisi Kübra Yılmaz, aniden bastıran yağmur nedeniyle anne ve babasıyla birlikte bahçedeki saman balyalarının üzerini örtmek için dışarı çıktı.

Bu sırada Kübra Yılmaz'a yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kübra Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kübra Yılmaz’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. 

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