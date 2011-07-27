-YILDIRIM'IN AVUKATLARI BELGELERİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, soruşturmada gizlilik kararının kaldırılmasını ve soruşturma belgelerinin kendilerine verilmesini istedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Yıldırım'ın avukatları Abdullah Kaya ve Şeref Dede, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine dilekçe sundu. Avukatlar, dilekçede, soruşturma belgelerinin Türkiye Futbol Federasyonuna verilmesi nedeniyle soruşturma üzerinde artık bir gizliliğin kalmadığını savunarak, gizlilik kararının kaldırılmasını ve aynı belgelerin kendilerine verilmesini talep etti. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aziz Yıldırım, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 10 Temmuz'da tutuklanmıştı. Yıldırım'ın avukatı aracılığıyla tutuklama kararına yaptığı itiraz da mahkemece reddedilmişti.