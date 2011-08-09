-YILDIRIM'IN AVUKATI İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, kendi şikayetleri üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından, şikayet konusu soruşturma dosyasını incelemek üzere görevlendirilen HSYK Başmüfettişine 3 saat süresince ifade verdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, burada futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı incelemeye alan, soruşturmaya ait belge ve klasörleri araştıran Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başmüfettişi Cevat Gül'e yaklaşık 3 saat süresince ifade verdi. İfade vermesinin ardından adliyeden ayrılan Işık, basın mensuplarının bu konu ve soruşturmayla ilgili sorularını yanıtladı. -İBRAHİM AKIN'IN BEYANLARI- Avukat Faik Işık, dün akşam sahura kadar Metris Cezaevi'nde olduklarını ve tutuklu bulunan futbolcu İbrahim Akın ile Tamer Yelkovan'ı dinlediklerini kaydederek, Akın'ın ''nasıl aldatıldığını'', Yelkovan'ın da ''kendisine hakaret ve küfür edildiğini, göğsüne vurulduğunu'' anlattığını belirtti. Işık, bu şüphelilere hiç alakası olmayan, komik soruların sorulduğunu duyduklarını ifade etti. -''26 KLASÖRÜN İÇİNİ HİÇ MERAK ETMİYORUM''- Soruşturma kapsamında savcılıkça Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen belgelerin aynısının adliyede incelenmesi için avukatlara sıra verildiğini belirten ve bu belgeleri inceleyip incelemediği soran bir gazeteciye de avukat Işık, şu karşılığı verdi: ''Sıra numarası almadım. 26 klasörün içini de hiç merak etmiyorum. Bu dosyalar bu şekilde oluştuktan sonra okunacak bir şey de yok. Bilyoner sitesi varmış. 'Bilyoneri kapatalım' dendiğinde, talih oyunları sebebiyle oyunu kapatmak gibi bir şey anlaşılmış. Bizim muhasebe müdürünün 'Nefes' filmiyle ilgili, Eskişehir'de arkadaşıyla ilgili konuşurken, onun yönetmeni olan arkadaşının, 'Eskişehir'de film çeviriyor' cümlesinden, 'vay, demek Eskişehispor maçında film çeviriyorsunuz' şeklinde anlaşılmış. Takip edilmesi gereken bir adamın yerine başka bir adamın takip edildiğini görmüş. Bütün bunların hepsini biz basından görüyoruz artık. Yani 26 klasörün yakında indirileceğini bekliyorsunuz, 'ama yarın öbür gün onlar da gelir, hiç gitmeden onları alırız' diyoruz. Gizliliği mizliliği arkadaşlar hallediyorlar sağolsunlar. Bizi yormayacaklar anlaşılan. Onu da internete yükleyecekler, tüm Türkiye seyredeceğiz gizli dosyaları. Hiç de müracaat etmedim, bir gram da niyetim yok.'' -HİDDİNK'İN UTANCI- Avukat Işık, ''Aziz Yıldırım'ın, kendisine yönelik taraftar desteğiyle ilgili konuşup konuşmadığı?'' sorusuna verdiği cevapta da, taraftardan öte Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hiddink'in ne dediğine bakılması gerektiğini belirtti. Işık, şöyle devam etti: ''Brezilya'da kura çekerken, dünyanın her tarafında saygın bir takım olan Türk Milli Futbol Takımının bu soruşturma nedeniyle ne hale geldiğini söylüyor. Adam utanarak gidiyor, sıkılarak dönüyor. Yani şu olayda dünyanın diğer takımlarını düşünün, diğer federasyonların soruşturmaları yapış tarzını düşünün, bizim Hiddink'in Brezilya'da duyduğu mahcubiyeti ve utancı düşünün. Hiddink böyle düşünüyorsa, Fener taraftarı da herhalde bu acıyı hisseder. Dolayısıyla gayet medeni ve barışçı bir şekilde duygularını ifade ediyordur, edecektir de.''