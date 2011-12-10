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Spor

Yıldırım'ın avukatı: İddiaların çürük olduğunu herkes görecek İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2011 03:06

-Yıldırım'ın avukatı: İddiaların çürük olduğunu herkes görecek İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - İstanbul 16. Ağır Caza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen ''futbolda şike'' davasının tutuklu sanıklarından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, ''İddiaların ne kadar çürük olduğunu herkes görecek'' dedi. Avukat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddianame kapsamındaki eylemlerin hiçbirini kabul etmediklerini belirterek, ''Yüce Meclisin iradesine duyduğumuz saygı nedeniyle iddianameyle ilgili açıklamalarımızı özet şeklinde yarın kamuoyuyla paylaşacağız'' diye konuştu.  Savcılığın iddianamede, müvekkili Aziz Yıldırım ile ilgili toplam 13 eylemden bahsettiğini ifade eden Kaya, ''Bunların hiçbirisinin doğru olmadığını savunmada belgeleriyle ispatlayacağız. Bütün suçlamalardan tek tek nasıl beraat edeceğimizi ve iddiaların ne kadar çürük olduğunu herkes görecek'' dedi. 

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