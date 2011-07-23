T24 LogoT24 Logo
Spor

YILDIRIM'IN AVUKATI: BÖBREKLERİNDE PROBLEM VAR İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2011 10:14

-YILDIRIM'IN AVUKATI: BÖBREKLERİNDE PROBLEM VAR İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, hastaneye kaldırılan müvekkilinin böbreklerindeki problemin daha ciddi bir hal aldığını ve uzun süreli tedavisinin gerektiğini belirterek, ''Tutuklu yargılamanın bir alemi yok. Aziz beyin kaçacak bir durumu yok. Tutuksuz yangılanması için yeni talebimiz olacak. Bu tür durumlarda yargının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz'' dedi.  Işık, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin bilgileri doktorlardan değil, hastanedeki avukat arkadaşlarından öğrendiğini belirten Işık, emniyet tedbirleri gereği hiç kimsenin içeriye sokulmadığını söyledi. Aziz Yıldırım'ın, şeker ve tansiyonunun düzensiz olduğunu ifade eden Işık, ''Böbreklerinde problem var, ciddiyetini koruyor. Daha ciddi bir hal aldı. Öyle kısa süreli bir tedavi değil daha ciddi uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Bu tedavi biraz uzun sürecek. Çünkü böbrekle ilgili sorun önemli bir durum. Sabaha kadar içeride sadece avukatı Abdullah bey kalacak. Biz sabah ziyaretine geleceğiz. Tedavisi konusunda taleplerimizi dile getiriyoruz. Tutuklu yargılamanın bir alemi yok. Aziz beyin kaçacak bir durumu yok. Tutuksuz yangılanması için yeni talebimiz olacak. Bu tür durumlarda yargının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz'' dedi. Yıldırım'ın tedavi için daha iyi bir hastaneye gitme imkanı bulunduğuna dikkati çeken Işık, ''Bu şart sağlansa iyi olur bizim açımızdan. Yani başkanın kaçmak, gitmek gibi bir yeri yok. Mezar yeri bu ülkede olan bir adamın kaçacak bir yeri yok. Bütün mal varlığını teminat olarak gösteren bir adam var. Bu bir cezalandırma mıdır? Tutukluluk bir tedbirdir ama bu hali ile tedaviye sağlık açısından uygun şartların sağlanmaması başka bir tür cezalandırma olur'' diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın kendisine yapılan uygulamalar nedeniyle tedaviye direniş gösterdiğini anlatan Işık, şunları kaydetti: ''Başkanın şekeri 340-345'lere çıktığında hapishane müdürünün 'Direnirseniz zoraki götürmek zorunda kalırız' şeklinde söylediği söz var. Bu bir insan hayatında çok kolay kabul edilebilecek bir durum değil. 60 yaşında bir insanın bugün karşılaştığı psikolojik yıkımı bir düşünün. Bu şartlar altında içerden bizim avukat arkadaşların doktorlardan edindiği bilgiye göre de bu tedavi öyle bir günde veya birkaç günde bitebilecek bir tedavi değil. Tabii böyle bir şart altında sağlığına gelebilecek ciddi zararlar veya hayatına gelebilecek her hangi bir kaybın sorumlusu olur.'' Işık, Aziz Yıldırım'ın taraftarın kendisinin arkasında olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24