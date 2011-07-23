-YILDIRIM'IN AVUKATI: BÖBREKLERİNDE PROBLEM VAR İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, hastaneye kaldırılan müvekkilinin böbreklerindeki problemin daha ciddi bir hal aldığını ve uzun süreli tedavisinin gerektiğini belirterek, ''Tutuklu yargılamanın bir alemi yok. Aziz beyin kaçacak bir durumu yok. Tutuksuz yangılanması için yeni talebimiz olacak. Bu tür durumlarda yargının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz'' dedi. Işık, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin bilgileri doktorlardan değil, hastanedeki avukat arkadaşlarından öğrendiğini belirten Işık, emniyet tedbirleri gereği hiç kimsenin içeriye sokulmadığını söyledi. Aziz Yıldırım'ın, şeker ve tansiyonunun düzensiz olduğunu ifade eden Işık, ''Böbreklerinde problem var, ciddiyetini koruyor. Daha ciddi bir hal aldı. Öyle kısa süreli bir tedavi değil daha ciddi uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Bu tedavi biraz uzun sürecek. Çünkü böbrekle ilgili sorun önemli bir durum. Sabaha kadar içeride sadece avukatı Abdullah bey kalacak. Biz sabah ziyaretine geleceğiz. Tedavisi konusunda taleplerimizi dile getiriyoruz. Tutuklu yargılamanın bir alemi yok. Aziz beyin kaçacak bir durumu yok. Tutuksuz yangılanması için yeni talebimiz olacak. Bu tür durumlarda yargının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz'' dedi. Yıldırım'ın tedavi için daha iyi bir hastaneye gitme imkanı bulunduğuna dikkati çeken Işık, ''Bu şart sağlansa iyi olur bizim açımızdan. Yani başkanın kaçmak, gitmek gibi bir yeri yok. Mezar yeri bu ülkede olan bir adamın kaçacak bir yeri yok. Bütün mal varlığını teminat olarak gösteren bir adam var. Bu bir cezalandırma mıdır? Tutukluluk bir tedbirdir ama bu hali ile tedaviye sağlık açısından uygun şartların sağlanmaması başka bir tür cezalandırma olur'' diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın kendisine yapılan uygulamalar nedeniyle tedaviye direniş gösterdiğini anlatan Işık, şunları kaydetti: ''Başkanın şekeri 340-345'lere çıktığında hapishane müdürünün 'Direnirseniz zoraki götürmek zorunda kalırız' şeklinde söylediği söz var. Bu bir insan hayatında çok kolay kabul edilebilecek bir durum değil. 60 yaşında bir insanın bugün karşılaştığı psikolojik yıkımı bir düşünün. Bu şartlar altında içerden bizim avukat arkadaşların doktorlardan edindiği bilgiye göre de bu tedavi öyle bir günde veya birkaç günde bitebilecek bir tedavi değil. Tabii böyle bir şart altında sağlığına gelebilecek ciddi zararlar veya hayatına gelebilecek her hangi bir kaybın sorumlusu olur.'' Işık, Aziz Yıldırım'ın taraftarın kendisinin arkasında olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.