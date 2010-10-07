-YILDIRIM: HOSTING ÜCRETLERİ DÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de hosting ücretleri pahalı olduğu için şirketlerin bilgilerini yurt dışına gönderdiklerini, bunun da hem bilgilerin güvenliğiyle ilgili sorun yarattığını hem de dışarıya kaynak akmasına neden olduğunu belirterek, Türk Telekom'un hosting ücretlerini yüzde 50-60 oranında düşürme kararı olduğunu bildirdi. TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen CeBIT Bilişim Eurasia'nın açılış töreninde konuşan Yıldırım, bilgi çağına geçiş yaşanan bir dönemde bu süreci yakalayamayan ülkelerin ''offline ülke'' olmaktan kurtulamayacağını belirterek, internetin, aya gidilmesinden de önemli bir gelişme olduğunu söyledi. İnternet kullanımında son 10 yılda dünya ortalamasında yüzde 400, Türkiye'de yüzde 1.650 artış yaşandığını, dünyada internet kullanım oranının yüzde 28,7, Türkiye ortalamasının yüzde 43, AB ortalamasının ise yüzde 65 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Yıldırım, ''Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan 24 saat boyunca birbiriyle irtibat halinde. Bazı devletler oturup 'Kim dost kim düşman, kime saldıralım kiminle uğraşalım' derken, insanlık barıştan ve huzurdan yana kararını zaten vermiş. Bu kadar birbiriyle temas haline olan, konuşan, görüşen, dostluklar kuran, evlilikler yapan insanların ülkelerini yönetenlerin savaş kararı vermesi de zordur. Bilgi, iletişim sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor, küresel barışın yerleşmesine de öncülük yapıyor'' diye konuştu. Türkiye'nin bilgi iletişim altyapısı bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini belirten Bakan Yıldırım, sanayi çağında bölgesel kalkınmanın adil olmadığını, bunun Türkiye'de de yaşandığını, bilgi çağında kalkınmışlığın bölgelerden, mekandan bağımsız gerçekleşebildiğini anlattı. Yıldırım, ''Sayısal uçurum da dediğimiz bu hataya düşmemek için mutlaka zenginlik merkezlerimizi yurdun her köşesinde oluşturmamız lazım'' diyerek, bunun için gerekli altyapının tesis edildiğini kaydetti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hiç kimse Ankara'nın batısına, İstanbul'a, İzmit'e, Bursa'ya göz dikip buralarda vakit kaybetmesin. Türkiye'nin geleceği Doğudadır. Şimdi Uzakdoğudan, Batı Avrupa'ya kadar bilgi iletişim otoyollarını da tamamlamak suretiyle sayısal, modern ipek yolunu ihya edeceğiz ve böylece Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya insanların birbiriyle ticaretini geliştirecek modern yollar tamamlanmış olacak.'' Bakan Yıldırım, internet geliştikçe büyük firmalar, KOBİ'ler, eğitim kurumları, internetle bilişimle işi gücü olan bütün kuruluşların, bilgilerini yurt dışında depoladıklarını belirterek, ''Buna hosting diyorlar. Türkiye'de pahalı olduğu için şirketler bilgilerini yurt dışına gönderiyorlar. Hem bilgilerin güvenliğiyle ilgili sorun var hem buradan dışarıya kaynak akıyor. Türk Telekom bir karar aldı, hosting ücretlerini yüzde 50-60 oranında düşürüyor. Buradan bütün işletmelere çağrıda bulunuyorum. Bu imkandan yararlanın'' diye konuştu.