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Spor

YILDIRIMER'DEN YENİ TÜRKİYE REKORU ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 18:13

-YILDIRIMER'DEN YENİ TÜRKİYE REKORU ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Gençlerde Avrupa şampiyonu milli yüzücü Ediz Yıldırımer, 1500 metre serbestte ABD şampiyonu olarak, kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de geçen ay düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte bronz madalya kazanan ve Türkiye rekoru kıran Yıldırımer, ABD gençler şampiyonu oldu. ABD'nin Arvine kentinde düzenlenen 2010 Speedo ABD Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre serbesti 15:29.38'lik derecesiyle yüzen Yıldırımer, Helsinki'de kırdığı Türkiye rekorunu 2 saliseyle geliştirdi. Yıldırımer'i, 15:31.93'lük zamanıyla Carlos Omana, onu da 15:34.14'lük derecesiyle Nicolas Caldwell takip etti. Milli yüzücü, Helsinki'de 800 metre serbestte Avrupa şampiyonu olmuştu.

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