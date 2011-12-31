T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldırım'dan yeni yıl mesajı İSTANBUL (A.A)

31 Aralık 2011 16:38

-Yıldırım'dan yeni yıl mesajı İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeni yıl mesajı sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlandı. Şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan Başkan Aziz Yıldırım, internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''Değerli Fenerbahçe ailesinin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, 2012 yılının hep birlikte başarılara koştuğumuz, mutluluklar yaşadığımız, sağlık dolu bir yıl olmasını dilerim. 3 Temmuz'dan itibaren yaşanılan bu süreçte bize destek veren Fenerbahçeli olan ve olmayan herkese teşekkür eder, yeni yılda her şeyin gönüllerince olmasını temenni ederim'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24