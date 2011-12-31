-Yıldırım'dan yeni yıl mesajı İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeni yıl mesajı sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlandı. Şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan Başkan Aziz Yıldırım, internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''Değerli Fenerbahçe ailesinin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, 2012 yılının hep birlikte başarılara koştuğumuz, mutluluklar yaşadığımız, sağlık dolu bir yıl olmasını dilerim. 3 Temmuz'dan itibaren yaşanılan bu süreçte bize destek veren Fenerbahçeli olan ve olmayan herkese teşekkür eder, yeni yılda her şeyin gönüllerince olmasını temenni ederim'' ifadelerini kullandı.