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Yıldırım'dan tutuklamaya itiraz!

Şike soruşturmasında bir hafta önce tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla tutukluluğuna itiraz etti.

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike soruşturmasında bir hafta önce tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla tutukluluğuna itiraz etti. 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, Yıldırım'ın tutukluluğuna ilişkin itirazlarını içeren dilekçeyi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. 

Dilekçede, öncelikle tutuklamaya yönelik itirazın düzeltilmesinin istendiği, karar düzeltme yoluna gidilmez ise tutukluluğa yapılan itirazın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince değerlendirilmesinin talep edildiği öğrenildi. 

Yıldırım'ın sağlık sorunlarına da işaret edilen dilekçede, kefaletle serbest bırakılmasının da değerlendirilmesinin istendiği öğrenildi 

Aziz Yıldırım, şike soruşturması kapsamında 3 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. 

Yıldırım, 10 Temmuz’da tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. 


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