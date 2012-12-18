Yıldırım: Galatasaray taraftarı stadımıza gelemeyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada devre arasında 2 ya da 3 transfer yapacaklarını söyledi. Yıldırım, Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı'nın"Valilik izin verirse onlar Kadıköy'e gelebilirler, biz istiyoruz" şeklindeki açıklaması için, "Abdullah Bey'in söylediği söz tamamen iyi niyetli. Fenerbahçeliler bilsin bunu. Ama önümüzdeki maça hiçbiri (Galatasaraylılar) gelemeyecek" dedi.

Yıldırım konuyla ilgili olarak, "2 ya da 3 transfer yapacağız. Aykut Kocaman, bu konuda çalışıyor. Aykut Kocaman'ı ben kardeşim gibi seviyorum. Aykut Hoca Fenerbahçelidir. Üstüne basa basa söylüyorum. Kendisi hazırlık yapiyor. Mutlaka transfer yapacağız" dedi.

İkinci devrede başka bir Fenerbahçe olacağını ifade eden Yıldırım, sürpriz transferler yapacaklarını, büyük isimlerin de takımda kalacağını açıkladı.

'Stoch kalacak'

Yıldırım, Stoch'un takımdan ayrılacağına yönelik haberlerle ilgili de, "Stoch için de yazılanlar var ama satmayı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

'Suskunluğumuz kamoyunu germemek için'



Tahliyesi sonrası kamuoyunu germemek adına açıklama yapmama kararı aldıklarını hatta kimseye cevap vermediklerini belirten Yıldırım, bunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Biz haklı olduğumuz konularda bile beyan vermedik.

Fırat Aydınus'a yapılan eleştirilere bile karşı çıktık. Ama bizim Türk sporuna zarar vermeme adına kendimizi geri çekmemiz bazı yerlerde hatta taraftarımız arasında bile beklentimiz olduğu kanısını uyandırdı. Bunun böyle olmadığın herkes bilsin. 3 Temmuz'dan önceki Aziz Yıldırım nasıl ise bugün de aynıdır. Fenerbahçe için varlığımızı devam ettireceğiz. Fenerbahçe bizim yaşamdaki tek varlığımız sevincimiz üzüntümüz." dedi.



'6222 sayılı yasa, sadece Fenerbahçe'ye uygulandı'



Galatasaray derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağının kaldırılması yönündeki taleplerinin kabul edilmemesini de yorumlayan Yıldırım "Geçen senelerde alınan bir taraftar yasağı vardı. Ama maalesef gördük ki, bu kararlar tam tersine işlemeye başladı. 6222 sayılı yasa, sadece Fenerbahçe'ye uygulandı. Diğer takımların seyircileri ve yöneticileri hakkında bu yasa uygulanmadı. Yasaklar devam ediyor ama taraftarın çıkardığı olaylar sokakta ya da başka yerlerde devam ediyor. 20 sene önce herkes kol kola maç izliyordu diyorlar, bunu yapalım dediğimiz ise zaman kaçıyorlar." şeklinde konuştu.



'Hayal kırıklığına uğradık'



Yasakların kaldırılması için müracat yaptıklarını, Türkiye'de barış ortamının sağlanması için böyle bir başvuruda bulunduklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amigoların çoğu, statlarda birbirlerine küfür ediyorlar ancak dışarıda kol kola geziyorlar. Bizim müracatımızın reddedilmesi, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Söylemde herkes 'yasak kalksın' diyor ama icraata gelince kimseden ses çıkmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu olaylarda samimiydik. Ama karşı taraflar, arkada başka şeyler konuşulduğu için destek vermediler."

Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı'nın Galatasaray derbisi sonrası yaptığı, "Valilik izin verirse onlar Kadıköy'e gelebilirler, biz istiyoruz" şeklindeki açıklamayı da yorumlayan Yıldırım, "Abdullah Bey'in söylediği söz tamamen iyi niyetli. Fenerbahçeliler bilsin bunu. Ama önümüzdeki maça hiçbiri (Galatasaraylılar) gelemeyecek" dedi.



'Galatasary bizi 6-0 yenemediği sürece psikolojik üstünlük bizde olacak'



Yıldırım, ayrıca derbi maçlar öncesi statlarda yapılan kareografiler konusunda da konuştu ve "Belki geçen yıl ve bu sene statta fazla bir şey yapmadık biz. Çünkü kırgınız. Biz Fenerbahçeliler kırgnız, üzgünüz... Ama inançlıyız."

Galatasaray'ın bu hafta kazandığı derbi sonrası kamuoyunda yapılan "Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirdi" yorumlarına da Yıldırım'dan çarpıcı bir yanıt geldi: "Psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçmesi için, Galatasaray'ın bizi 6-0 yenmesi lazım. Fenerbahçe'nin son yıllarda kaybettiği maç sayısı 1 ya da 2'dir. Mayıs ayında da biz yeni bir seriye başlayacağız, buna inanıyorum. 0-0 berabere kaldıkları için sevindiler ama statünün eksikliği nedeniyle şampiyon oldular. 3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olacaktı."



'Meireless'i ömür boyu men versinler'



Yıldırım, hakemler konusunda konuştu. Temmuz sürecinde kendisinin hakemleri ayarladığının iddiaa edildiğini ama böyle bir şey çıkmadığını belirten Yıldırım, "Hakemler artık bizim gibi baskı yapmayanlara tepki koyuyor. Örnek Fırat Aydınus. Belki Eskişehirspor maçında 11 kişi devam etsek kazanacaktık. Artık hakem isimlerini gazetelerden takip ediyoruz. Daha hafta başında gazetelerde hakem isimleri yazılıyor. Bunu Galatasaray da biliyor" dedi.

Meireles'in Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart için ise Aziz Yıldırım "Bu ülkede hakem raporu sızdırıldı. Meireless için 8-10 maç ceza diyorlar. Ömür boyu men versinler. Adam kariyeri boyunca kırmızı kart görmemiş, burada cezalandırılıyor. Hiç haketmediği tavırları Türkiye'de görüyor. Fenerbahçe üzerine oynanan oyunlara izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sözlerini "Bizim futbol takımımıza yapılan cezalandırma, kimseye yapılmıyor" iddiasıyla sürdüren Yıldırım şöye devam etti: "Meireless için 8-9 maç cezadan bahsediliyor. Ama bu kadar ceza verilirse, ülkenin parası gidiyor. Öncelikle, hakemin soyunma odasında yazdığı raporu ve daha sonra yapılan raporu okuyalım. Birbirine uyuyorsa, biz cezayı kabul ederiz. Bu oyuncular, aynı zamanda maç başına para alıyor. Oynamazlarsa paralarını da alamıyor.

Federasyon'da da bazı kişiler, bu sistemde yuvarlanıp gidiyor. Başkanı bunun dışında tutuyorum. Federasyon'da bazı isimler var, hem kulüplerin avukatı, hem Federasyonun avukatı, hem de Disiplin Kurulu'na karışıyor. Rahmetli Hasan Doğan zamanında bunlar ortadan kaldırılmıştı. Ama yeniden kümelenme başladı. Lütfen adeletli olsunlar."



'Kulübün şike yaptığına inanıyorsa, üyelikten istifa etsin'



Şike davası savcısı Fikret Seçen'i Fenerbahçe'ye kendisinin üye yaptığını hatırlatan Başkan Yıldırım, istifa çağrısında bulundu: "Kendisi bu kulübün şike yaptığına inanıyorsa, üyelikten istifa etsin. Böyle konuşmalarla yargıyı etkilemeye çalışıyorlar. Yargının hiçbir noktasında talebimiz olmayacaktır, bizim için yargı olayı kapanmıştır."



'Benim önüm kesiliyor'



UEFA kriterleri ve yayın gelirleri konusunda da ilginç sözler sarfeden Yıldırım, "Biz UEFA kurallarına uymak için çalışıyoruz. Ama kurallara uyarken, bizim önümüz kesiliyor. Fenerbahçe, havuz sisteminde olmasa, belki de 150 milyon gelir elde edebilir. Dağıtım kriterlerinden dolayı 40 milyon civarı alıyoruz. Aynı şekilde iddiaa gelirlerinden de bu şekilde. Benim daha fazla pay almam lazım. Benim önüm kesiliyor" dedi.



Aytöre: Yasağın kalkması için en güzel emsaj Galatasaray ile verildi



Aziz Yıldırım ile birlikte yayına katılan Fenerbahçe yöneticilerinden Deniz Tolga Aytöre, Arena'daki maça Fenerbahçe taraftarı götürülmesi talebinin reddi sürecini şöyle anlattı: "İl Güvenlik toplantısına Ömer Temelli ile beraber gittik. Bu yasağın kalkması için en güzel mesajın Galatasaray maçında verileceğini söyledik. Ama bize, 'Aramızda bir anlaşma var, neden bu anlaşmadan vazgeçiyorsunuz?' dediler"



Mosturoğlu: Bizim cezalarımız da kaldırılsın



Yayına katılan bir diğer Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu da 6 aydır konuşmadıklarını hatırlatarak, "Başkanımızın dediği gibi 6 aylık süreçte kamuoyu önünde konuşmadık ama yasal alanda bütün haklarımızı kullandık.

Kulübümüzü her yerde savunduk. Gerekli başvuruları da yaptık. Biz gördüğümüz kurumsal aksaklıkları, dile getiriyoruz." dedi.

TFF'nin 3 Temmuz ile ilgili verdiği kararlardan memnun olmadıklarını ve itirazlarının devam ettiğini vurgulayan Mosturoğlu, ardından söza Galatasaray ile Erzurum'da oynadıkları Süper Kupa finaline getirdi.

Erzurum'da oynanan Süper Kupa finali ile ilgili ellerinde rapor olduğunu belirten Şekip Mosturoğlu, "Tribünlerden hakemin kafasına cisim atıldığı ve hakemin kafasının yarıldığı söyleniyor. Bu raporun karşılığı, saha kapatma cezasıdır. Ancak TFF'nin verdiği ceza para cezasıdır" dedi.

"Bursaspor'a 2010-11 sezonundaki oynanamayan Beşiktaş maçından dolayı verilen 5 maçlık cezanın geçen sezon başı kaldırıldığını hatırlatan Mosturoğlu, "Bursaspor'a verilen ceza, ortadan kaldırılıyorsa bize verilen cezalar da bunun gibi olsun. En azından uygulaması bunun gibi olsun.

Bursaspor ve Kayserispor maçlarımızdan önce, Tahkim Kurulu tarafından her iki ceza da kalktı. Seyircisiz oynanması gereken maçlar, seyircili oynandı. Bunların sebebi de kulüplerin, bu olaylara karışan taraftarlara dava açması.

Biz de Galatasaray maçındaki olaylardan sonra birçok dava açtık. Kamuoyunda algı tetikçiliği yapanlar, bunu da takip etmeli" ifadelerini kullandı.



