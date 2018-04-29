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BBC Türkçe

Yıldırım'dan referandum açıklaması: Israrın sonu hayır olmaz

Başbakan Yıldırım, IKBY referandumunun yanlış bir karar olduğunu ve bu yanlışta ısrar edilmesinin sonunun hayır olmayacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Pazartesi günü yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu kararının "yanlış" olduğunu ve bu yanlışta ısrar etmenin "sonunun hayır olmayacağını" söyledi.

Yıldırım, Kırşehir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz" dedi.

Sınır ötesi bir operasyonun seçenekler arasında olup olmadığına dair bir soru üzerine ise Yıldırım, "Gayet tabii" yanıtını verdi ve güvenlik, ekonomik ve siyasi seçeneklerden hangisinin ne zaman devreye gireceğinin gelişen şartlara bağlı olacağını vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu da Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor. Oturumun TSİ 16.00'da başlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin IKBY bağımsızlık referandumuyla uyarıları devam ederken, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi de Ankara'ya geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Ganimi'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

AA'nın haberinde, Akar ve Ganimi'nin "IKBY referandumu, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörle ortak mücadele konularını" ele alacakları belirtildi.

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