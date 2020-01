-Yıldırım'dan Platini'ye mektup İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle hapiste bulunduğu Metris Cezaevi'nden, UEFA Başkanı Michel Platini'ye bir mektup gönderdi. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer verilen ve Michel Platini'ye hitaben yazılan mektupta Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe futbol takımının taraf olduğu davada, tarafımızca henüz cevap hakkımız kullanılmadan, sadece bir yığın iddiadan ibaret iddianamenin, tek ve kesin delil olarak kullanılmak üzere size ve CAS mahkemesindeki dosyaya sunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayım'' derken, şu ifadelere yer verdi: ''Gerek uluslararası sözleşmeler ve gerekse uluslararası ceza hukuku evrensel normları açısından iddianame hiçbir zaman yeterli ve kesin delil olarak addedilemez. Burada yazılanlar ve öne sürülenler, yalnızca birer iddiadan ibarettir. Bu iddialar yığını, maalesef ülkemizde geçerli olan ancak çağdaş Avrupa hukuku tarafından asla kabul görmeyen 'Özel Yetkili' olarak adlandırılan kişi ve kurumlar tarafından hazırlanmıştır. Dolayısıyla, kurumunuzun bu belgeyi dosyaya sunmadan önce ilk olarak göz önüne alması gereken husus, bu iddianamenin UEFA'ya üye ülkeler tarafından bugüne kadar her platformda eleştirilen özel yetkili savcı ve mahkemeler ile spor hukuku alanında hiçbir uzmanlığı bulunmayan emniyet birimleri tarafından düzenlenmiş olduğu hususudur. UEFA gibi saygın ve çağdaş hukuk anlayışını kabul eden ve uygulayan bir kurumun, delil olarak bu ilke ve prensiplere tamamen karşı usullerle tanzim edilen bu iddia yığınını sahiplenmesinin doğuracağı sorumluluk, tamamen tarafınıza ait olacaktır.'' -Platini'ye sorular- İddialar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı olarak kendisinin ve yönetici arkadaşlarının 7 aydır tutuklu olarak yargılandığını aktaran Aziz Yıldırım, kendileri için asıl olanın, Fenerbahçe'nin menfaatleri ve bekası olduğunu kaydederek, ''Henüz iddianameye karşı beyan ve savunmalarımız alınmadan yaratılmaya çalışılan infialin UEFA nezdinde de yaşanmasını önlemek, kulüp başkanı olarak benim birinci görevimdir. Gerek hukuk anlayışım ve gerekse yargı sürecine olan saygım nedeniyle duruşma tarihi olan 14 Şubat 2012 tarihine kadar savunmalarımı açıklamam hukuken mümkün değildir. Ancak tek taraflı olarak düzenlenen ve futbolun gerçekliklerinden tamamen uzak olan iddianamenin şimdilik bazı bölümlerini sizlerle paylaşmak mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Zira tek ve kesin delil olarak size de ulaştırılan ve CAS'taki dosyaya giren bu belgenin tüm hukuki sorumluluğunu üstlenmiş olduğunuzu var sayarak, aşağıda yer alan hususların tarafınızca cevaplandırılmasını talep etmekteyim'' şeklinde görüş belirtirken, UEFA Başkanı Michel Platini'ye şu soruları yöneltti: ''1-UEFA'nın elinde Özel Yetkili Savcı imzasıyla düzenlenmiş kaç adet iddianame bulunmaktadır? 02.11.2011 ve 02.12.2011 tarihlerinde düzenlenen iki farklı tarihli iki iddianame de UEFA'da mevcut mudur? Özellikle 02.12.2011 tarihli iddianame tarihi üzerinde neden ve niçin elle düzeltme yapılma ihtiyacı hissedilmiştir? Bu iki iddianame arasındaki fark, 20.11.2011 tarihinde gözaltına alınan TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın ifadesinin alınması gerekliliğinden mi kaynaklanmaktadır? Bu kişi kimdir? Siyasi bir kimliği var mıdır? Neden bu kişi soruşturmanın sonunda ve hatta ilk iddianamenin tanzim tarihinden sonra gözaltına alınarak iddianameye dahil edilmek istenmiş ve bu yüzden iddianame üzerinde elle düzeltme yapılmaktan çekinilmemiştir? UEFA nezdinde ve UEFA'ya üye hangi ülkede, üzerinde ve içeriğinde tahrifat olan bu tip bir belgeye itibar edilir? Böylesi bir belge yüzünden kulüplerin hakları nasıl olur da elinden alınabilir? Neye dayanarak başkan ve yöneticileri 7 ay tutuklu kalır? 2-Delil olarak kabul ettiğiniz söz konusu belgede, çok çarpıcı hukuki maddi hatalar olduğunun farkında mısınız? Örneğin Milli Takımlar Altyapı Sorumlusu Ersun Yanal'ın yardımcısı Seyit İbrahim Kalender, Kardemir Karabükspor yöneticisi Seyit İçgül ile karıştırılıp, Kardemir Karabükspor maçında şike yapıldığı iddia edilmiş ve kendisinin telefonları dinlemeye alınmıştır. Yine benzer şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'yı, İsveç'te yaşayan menajer Hasan Çetinkaya zannederek aylarca dinleyen ve başka kişiler dinlenerek Fenerbahçe–Ankaragücü maçında şike yapıldığı iddia edilen bu iddialar yığını, sizce hala kesin delil olarak kabul edilebilir mi? Ya da çağdaş hukuk normlarının geçerli olduğu hangi ülkede bir başkasının konuşmaları nedeniyle farklı kişi ya da kurumlar sorumlu tutulabilir? Siz, UEFA olarak bu şekilde bir delili kabul eder misiniz? 3-'Transfer Şikesi' adı altında Uluslararası Spor Hukukunda düzenlenen bir ihlal ya da suç tipi var mıdır? Kesin delil olarak dosyaya sunulan iddia yığınında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor maçlarında, 'Transfer Şikesi' suçlamasıyla karşı karşıya olması, evrensel spor hukuku normlarına uygun mudur? Profesyonel Futbol Transfer Talimatı'nın 19. maddesine göre, 'Oyuncunun bağlı olduğu kulübün rızası' transfer için tek yasal gerekliliktir. Buna karşın, futbolcuların bağlı olduğu kulüp başkanlarının açık onayı dosyada mevcutken, Fenerbahçe Kulübü ve bizlerin transfer şikesi yaptığımız iddiaları sizlerce de kabul görmekte midir? Üstelik transferin karşı tarafı olan kulüp başkanı ve yöneticiler iddianamede sanık dahi değilken, bizler neden 7 aydır tutuklu durumdayız? Bu hangi hukuk anlayışına girmektedir? 4-Dinleme kararlarına esas teşkil eden ve bu soruşturmanın başlamasına gerekçe gösterilen konuşma tapeleri, tarafınızca suç unsuru içermekte midir? Örneğin, şahsıma ait ekte sunduğum ve savcılıkça hakkımda dinlenme kararına gerekçe gösterilen bu tapelerde suça konu konuşmalar nelerdir? Eğer iddia makamı ile aynı kanaatte değilseniz, en başından hukuka aykırı bu operasyonun gayrı meşru ürünü olan bu iddianame sizler için halen kesin delil teşkil edebilmekte midir? 5-Şike yapıldığı iddia edilen maçların suç isnatlarında kullanılan konuşma tapeleri aynı iddianamede birden fazla suç isnadında kullanılabilir mi? Yada aynı tape birkaç maçın birden suç delili olabilir mi? Bu ağır hukuk ihlali, size kesin delil olarak sunulan dosyanın saygınlığını gölgelemez mi? 6-Spor hukukuna göre anlaşma sağladığımız iddia edilen Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili 7-8 oyuncunun ifadesine dahi başvurulmadan tarafımıza suç isnadı yapılması mümkün müdür? Ya da 'Oyuncularla hiçbir irtibat kurulamamasına rağmen' şeklindeki hukuki sonuca karşın, yine de maçta şike yapıldığı (Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor) iddialarını içeren iddianame halen tek ve kesin deliliniz mahiyetinde midir? 7-Sizlerin en yetkin ve hassas olduğu konu olan 'Müsabakada Şike Eylemleri'ne konu iddiaya esas teşkil eden Fenerbahçe'nin tüm maç görüntüleri izlendiğinde, Fransız takımı Olympigue Lyon'un 7-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan müsabakayla bu maçlar arasında benzerlikler var mıdır? 8-Kesin ve tek deliliniz olan bu iddianameyi düzenleyenlerin, operasyonun başında 19 maçta kesin şike olduğunu ve son 5 maçın sonucunu bildiklerini söylemeleri ve ancak savunmalar dahi alınmadan bu tespitlerinden vazgeçmeleri, size delil olarak sunulan bu belgenin ciddiyetine gölge düşürmez mi? 9-UEFA Başkanı Sayın Platini'ye 2007 Ağustos ayında hem de Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon, tarafımdan bizzat verilen ve Türkiye'deki futbolla ilgili şike, teşvik ve hakem olaylarını anlatan iki adet dosyanın akıbeti nedir ve bu dosya ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapılmıştır? Ve bu işlemlerin sonuçlarından Fenerbahçe Spor Kulübü neden haberdar edilmemiştir ? 10- Futbolun yönetici ve idarecisi durumunda bulunan ancak kendisine üye kulüplerini savunamayan, spor hukukunu adli yargıya terk eden, üyelerini başka federasyonlara şikayet etmekten çekinmeyen, savunmalarımız dahi alınmadan iddialar yığınını UEFA'ya gönderen bir federasyon ve federasyon başkanı sizce görevini layıkıyla yerine getirmiş kişi ve kurumlar olarak nitelendirilebilir mi? Tek başına istifa kararı dahi alamayıp, Türkiye'nin en büyük kulüp başkanına 'Kişiler' diyerek basın aracılığıyla cevap veren bu şahıslar, UEFA bünyesinde görev alabilirler mi? Müfettiş Cornu'ya yarım gün içinde Fenerbahçe'nin eylemlerini ve şike dosyasını anlatan İlhan Helvacı'nın, aynı zamanda UEFA'da, üstelik de başmüfettiş Cornu'nun alt kadrosunda görevli olduğu, öte yandan aynı Helvacı'nın Sayın Cornu'nun CAS'a sunduğu raporun da 'yalan' olduğunu söylediği düşünüldüğünde, bu normal karşılanabilir mi? Sayın makamınızdan, şimdilik yanıtlanmasını istediğim hususlar bunlardır. Yukarıdaki soruların ışığında umudum, UEFA'nın iddianame dışında dosyaya koyabileceği başka bir delilinin olduğudur. Çünkü bu iddialar yığını hukuki gerçekler ve her tür hukuk normlarından tamamen uzaktır.'' -''Mücadelemiz, hukuk şikesini ortaya çıkarmak içindir'' Yıldırım mektubunda, kendileri için Fenerbahçe'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Türk yargısının her prensibinin, her kararının, her tasarrufunun hiçbir müdahaleye konu yapılamayacak kadar kutsal olduğuna dikkati çekerek, ''Ve şikâyete konu dahi olamaz. Ancak Fenerbahçe Kulübü'ne yöneltilen haksız, yanlı ve belli bir amaca yönelik, her türlü tasarruf, tarafımızdan hak ettiği cevabı hiçbir kurum ve kişi gözetilmeksizin alacaktır. Bilinmelidir ki, mücadelemiz şike eylemlerinin cezalandırılmasını önlemek değil, tarafımıza yapılmaya çalışılan hukuk şikesini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenlerle; mektubumu, son kamuoyu açıklamamla birlikte bilgilerinize sunarım'' ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde duyurulan mektupla birlikte, Yıldırım'ın mektubunda değindiği konularla ilgili iddianameden bölümlere de yer verildi.