-Yıldırım'dan Lefter'e: Güle güle Koca Kaptan İSTANBUL (A.A) - 14.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in vefatı ile ilgili, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden ''Güle Güle Koca Kaptan'' başlığıyla verilen açıklamada, Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Güle güle Koca Kaptan. Büyük Fenerbahçeli Koca Kaptan. Biz, sizlerle büyüdük, sizlerle sevdalandık Fenerbahçemize. Ebediyete gidiş yolculuğunda; yanında olamayacağım için bana kırılma, sana hakkım geçtiyse helal olsun. Nur içinde yat, ailene, camiamıza ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak,Güle Güle Koca Kaptan. Kardeşin Aziz Yıldırım.''