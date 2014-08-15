Yıldırım'dan Kartal'a: Bir isteğin var mı İsmail?

Ersun Yanal krizi sonrası bu sezon başkan Aziz Yıldırım için daha da önem kazandı. Başarısızlığa tahammülü olmayan Sarı-Lacivertliler'in patronu yeni hocası İsmail Kartal'ın önüne açık çek koyduğu ve “Ben senden 4. yıldızı istiyorum, senin benden bir dileğin var mı!” dediği iddia edildi.

Yeni sezon öncesi şampiyonluğun en önemli favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe’de yaşanan Ersun Yanal krizi bir anda rüzgarı tersine döndürmüştü. Tecrübeli hocanın özel hayatıyla ilgili tüm ayrıntılar ortaya çıkarken başkan Aziz Yıldırım’ın bu süreçteki tutumu ve açıklamaları camianın büyük kısmının eleştirilerini aldı. Tepkilerin büyümesi ve yönetimden de istifa seslerinin yükselmesi başkanı da rahatsız etti. Önceki gün bu konuyla ilgili resmi siteden bir açıklama yapıldı, “Yeni bir dönem başladı. Bundan sonra tek muhatabımız İsmail Kartal’dır” denildi.

Başkan gözünü kararttı!

Ersun Yanal konusuna nokta koyan Aziz Yıldırım’ın artık tek bir hedefi var: Şampiyonluk... Özellikle yaşanan son krizden sonra bu, Sarı-Lacivertliler’in patronu için daha önemli hale geldi. Galatasaray’la kıyasıya verilecek olan 20. şampiyonluğun yanı sıra göreve getirilen İsmail Kartal’ın da, Yanal’ı aratmaması gerekiyor. Yıldırım, bu yüzden hiçbir fedakârlıktan kaçınmak istemiyor.

Mevkiler belli...

Bizzat kendi kararıyla güvenip göreve getirdiği İsmail Kartal’ın başarılı olmasını isteyen Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamla bir görüşme yaptı, detaylarına FANATİK ulaştı. “Ben senden 4. yıldız istiyorum” diyerek söze başlayan Yıldırım, “Eğer senin de benden bir isteğin varsa şimdi söyle. Ne istiyorsan yapalım” dedi. Şimdiye kadar her açıklamasında, “Transfer yapmayacağız. Kadromuz yeterli” diyen Yıldırım, Kartal’ın rapor vermesi halinde transferin son günlerinde bomba patlatabilir. İsmail Kartal’ın bu gelişme üzerine detaylı bir rapor hazırlayacağı ve özellikle sağ bek ile forvete birer yerli takviyesi isteyebileceği belirtiliyor.

Hedef 25 milyon Euro

3 sezondan bu yana Devler Ligi arenasından uzak kalan Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım’ın bu sezona önem veriyor olmasının bir diğer nedeni de maddi. Çünkü, Sarı-Lacivertliler, 4. yıldızın yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ne katılım sonrası elde edilecek yaklaşık 25 milyon Euro’luk gelirle ekonomik olarak da rahat nefes almak istiyor.