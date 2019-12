Yıldırım'dan İzmir otoyolu müjdesi

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun eş zamanlı olarak her iki taraftan da başlayacağını belirterek İzmirliler'i rahatlattı.



İzmir Ticaret Odası (İTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Deniz Ticaret Odası'nın verdiği davette konuşan konuşan Bakan Yıldırım, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun 7 milyar dolarlık bir proje olduğunu belirterek, Cumhuriyet tarihinde bu büyüklükte bir projenin daha bulunmadığına dikkat çekti. Yıldırım, “Bunu da İzmir için yaptık, tercihimizi İzmir'den yana kullandık” dedi. İzmir'de otoyolun nereden başlayacağının gündemde büyük yer tuttuğuna da değinen Bakan Yıldırım, “Ben de İstanbul ile İzmir'i karşı karşıya getirecek göz var mı? Otoyol yapımına her iki uçtan başlayacağız, ortada bitireceğiz. İşte bu kadar. İzmir de, İstanbul da mutlu olacak. Güzergahta bulunan Manisa ve Balıkesir illerimiz de mutlu olacak. Önemli olan adalettir, herkesin ihtiyacını acil şekilde karşılamaktır” diye konuştu.



Limanda daha fazla beklemeyecek



İzmir Limanı'nın ihaleyi alan konsorsiyuma devir işlemleri hakkında da bilgi veren Yıldırım, yargı sürecinin ağır işlemesinden kaynaklı limanın devri için 2.5 yıl beklendiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu sürede dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz geldi. Ancak yaşanan ekonomik krizle tüm hesaplar şaştı. Ama buna rağmen limanın en aktif şekilde çalışması için konsorsiyumla görüşmeler sürüyor. Öyle veya böyle noktayı koyacağız, limanla ilgili kararı kısa sürede vereceğiz. İster onlar olur, ister olmasın. İzmir Limanı'nın daha fazla beklemeye tahammülü yok.”



İzmir'e 2.3 milyar liralık yatırım



İzmir'e yapılan toplam 3.8 milyar lira yatırımın 2.3 milyar liralık bölümünü Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığını belirten Bakan Binali Yıldırım şunları söyledi:



“Yapılan yatırımların yarısını biz yaptık. Bizim İzmir ile böyle bir bağımız var. İzmir, ne yurtiçine ne yurtdışına uçuş bağlantısı olmayan bir şehirdi. Bir üçgene sıkışmış taşımacılığı Anadolu'ya yaydık. Haftaya Elazığ'a da yapılacak uçuşlarla 16 ile uçuş yapılır hale gelecek. Doğrudan dışarı uçuşları da başlattık. Artarak devam ediyor. İzmir Havalimanı'nın dış hatlara açılması için 350 milyon liralık yatırım yapıldı.”



Kocaoğlu'ndan söz aldı



Demiryollarında da çalışma olduğuna işaret eden Yıldırım, Aliağa-Menderes hafif raylı sistemi için belediyenin yapıma başladığını ancak bir noktada tıkandığını hatırlatarak “Biz de geldik, dedik ki, ‘Hizmette siyaset olmaz. Siyaseti meydanda yapalım ama İzmirlinin beklediği işi de bir an önce bitirelim. Bir şirket kurduk, İzray, hattın adı da Egeray. Ankaray var, Marmaray var, Egeray da olmalı. Bu proje de az kaldı. Biraz gecikmeler, aksaklıklar oldu. Belediyenin öngöremediği durumlar oldu. Ama artık yolun sonuna geldik” dedi.



Salonda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan 2010'da trene binmek için söz alan Bakan Yıldırım, yapılacak hatta günde 550 bin insanın taşınacağını da sözlerine ekledi. Bakan Yıldırım, İzmir'e tersane yapımı, Çandarlı'daki limanın yapımı gibi konularda ise somut bir açıklama yapmadı.



Demirtaş'tan liman özelleştirmesi formülü



Toplantıda konuşan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ise, Bakan Yıldırım'a İzmir'in ulaşımla ilgili taleplerini iletti. Kruvaziyer limanı ve Çandarlı Limanı'nın yapılması, İzmir'e bir tersane kurulması, İzmir Çevre Yolu'nun Aliağa'ya uzatılması, İzmir Kıyı Master Planı yapılması gibi 19 maddelik bir istekler paketi sunan Demirtaş, Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesinden sonuç alınmadığı takdirde gelirinin devlete bırakılması koşuluyla, otonom yönetimle yönetilmesini istedi.



EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da, Marmara Bölgesi'ndeki yatırımların Ege'ye kaydırılarak İzmir'in lojistik merkez olma yolunda önünün açılmasını, DTO İzmir Şube Başkanı Geza Dologh ise, İzmir'e tersane yapılması gerektiğini ifade etti.



‘Bölünmüş yollar ülkeyi bölmüyor’



Toplantıda demokratik açılıma değinen Yıldırım, “Bölünmüş yollar yapıyoruz ama bu yollar ülkeyi bölmüyor, tam tersine insanları birleştiriyor. Açılım dediğiniz birlik, beraberlik, zenginleşme yollarından geçiyor. Ne kadar refah, üretim varsa o kadar az sorun var demektir” dedi.