-Yıldırım'dan iddialara yanıt İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamenin, asılsız, dayanaksız, hukuka aykırı ve çelişkilerle dolu olduğunun, belge ve tanıklarla en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacağını kaydetti. Yıldırım, avukatları aracılığıyla kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ''iddialar yığını'' olarak nitelendirdiği iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiğini belirterek, ''Yüce Meclis'in iradesinin tezahürü olan 6250 sayılı yasanın Sayın Cumhurbaşkanı'nca veto edilmesinin hemen öncesinde, daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama ile söz konusu iddianame hakkında basın açıklaması yapılmış; kamuoyu bu tesadüfün şaşkınlığını yaşarken, bu defa 6250 sayılı yasanın TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceği günde, görüşmelerin başlamasına saatler kala iddialar yığınının kabul edildiği açıklanmıştır. Tesadüfün bu kadarına şaşıranlar emin olmalıdırlar ki, iddialar yığınını incelediklerinde, sürecin başından bu yana kamuoyunun nasıl yanlış yönlendirilmeye ve yanıltılmaya çalışıldığının kanıtlarını göreceklerinden, şaşkınlıkları endişeye dönüşecektir'' dedi. Yıldırım, açıklamasında şu görüşlerine yer verdi: '''Ancak şimdilik şu kadarını belirtmek isteriz ki, futbolun ve hayatın gerçekleri çarpıtılarak; 1. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan gelirleri, 'usulsüz para aktarımı' olarak addedip bu parayı dağıtanlar hakkında takipsizlik kararı veren, 2. Fenerbahçe Kulübü tesis ve inşaatlarına belgeli olarak yapılan ödemelere yönelik konuşmaları, şikenin konuşmaları olarak addeden, 3. Futbolcularımıza dağıtılan belgeli maç primlerini şike paraları olarak gösteren, 4. Devlet görevlileri ve basının dahi şahit olduğu ve son derece aşikar biçimde bilet ve hediye forma taşınan çantaları, şike parası taşınan çantalar olarak gösteren, 5. Birden fazla kişinin isim ve görevlerini karıştırarak yanlı dinlemeler sonucu şike yapıldığını iddia ederek yargının ciddiyetine gölge düşüren, 6. Kulübümüze karşı yapılması muhtemel şike ve teşvik iddialarını araştırma ve önleme çabalarını dahi suç sayan, 7. Menajerler yerine Fenerbahçe Kulübü yönetici ve kongre üyeleriyle yürüttüğümüz transfer girişimlerimizi şike görüşmesi olarak yorumlayan, 8. Spor hukukundan ve TFF Transfer Talimatı'ndan bihaber bir şekilde transfer görüşmelerinde futbolcunun mensubu olduğu kulübün yazılı onayını arayarak transfer şikesi yaptığımızı iddia eden ve bu iddiaların tanığı olarak da benim Fenerbahçe'den uzaklaştırdığım insanları göstermekten kaçınmayan, bu iddia yığınını kamuoyuna şikayet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, gizlilik kararı herkes için kalkmış ve söz savunmaya geçmiştir.''