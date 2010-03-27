Yıldırım'dan Fedarasyon'u topa tuttu

T24 - F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Mahmut Özgener ile kurullarını topa tuttu. Özgener’in hafta içinde yaptığı basın toplantısını ’restleşme’ olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Yıldırım, Özgener’i ’Sırça Köşk’te’ oturarak federasyonu yönetmekle, MHK Başkanı Oğuz Sarvan’ı ’ortaya çıkmamak’ ile TFF’yi ise ’Üç maymun’u oynamakla suçladı. Bir Olağanüstü Genel Kurul hazırlığı yapmadıklarını belirten Aziz Yıldırım, “Gitmek istiyorlarsa onlar giderler zaten. Bizim 6 oyumuz var. 6 oyla destekler veya desteklemeyiz” ifadesini kullandı.





Aziz Yıldırım’ın Nihat Özdemir, Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısının özeti:



“Konuşan Türkiye ama konuşmayan kulüp başkanları, yönetimleri ve taraftarlar. İşte manzara bu. Çünkü konuştuğunuz zaman hemen ceza alıyorsunuz. Haklarınızdan mahrum bırakılarak, takımınızla ilgili haklarınızı kullanamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımın bu toplantıyla ilgili tavsiyeleri vardı. Bana yazılı metinden okumamı yoksa ceza alacağımı söylediler. O nedenle ben de ona bağlı kalacağım. Bu toplantıyı yapmamızda, federasyonun istifa etmesini sağlamak ya da herhangi bir tavır ve amacımız yok. Anlatmak istediğimiz sadece F.Bahçe’nin hakları değil, Beşiktaş, G.Saray hepsi var. O nedenle konuşmaya devam edeceğim. Cezadan da çekinmem.





‘Bunun adı restleşme'



Sayın Özgener’in konuşması yanlış bir zamanda, yanlış bir tavır ve içerikle yapılmıştır. TFF Başkanı’nın, bulunduğu makamı ve temsil ettiği kurumun ciddiyetini yok sayarak; gazete ve internet yorumlarından edinilmiş eksik ve yanlış bilgiler ile oluşturulmuş yakışıksız ve gerçekdışı yorumlarda bulunmasını, spor camiasına yönelik kışkırtıcı bir restleşme olarak değerlendiriyoruz. Ben ve yönetim kurulum her türlü başarı ya da başarısızlığın hesabını TFF Başkanına değil kendi genel kurulumuza veririz. TFF Başkanı 2010 Dünya Kupası’na katılamamanın ve TFF’nin gösterdiği düşük performansın hesabını, Türk halkına ve TFF Genel Kurulu’na vermek yerine; fırsatçılık yapıp, kulüpler üzerinden yürüttüğü haksız ithamlar ve tartışma konularıyla başarısızlığını örtbas etmeye ve unutturmaya çalışmaktadır.





‘3 maymun' örneği



Bir takımın küme düşürüldüğü ve diğer bir takımın da küme düşüp düşmediğinin hukuki anlamda tartışma konusu yapıldığı, onlarca maçın ve spor adamının şike iddialarıyla savcılar tarafından sorgulandığı, yönetim zaafiyeti ve ortaya çıkan şiddet ortamının çözümüne yetmeyen mevcut yasaların tartışıldığı bir ortamda; TFF Başkanı’nın marka değeri, güven ve adalet ile ilgili söylemleri söz konusudur. Kulüpler, TFF, Kurullar ve MHK hakkında hiçbir zaman bu kadar şikâyetçi olmamıştır. TFF başkanlık makamı futbolu düzenlemek ve adaletli bir yönetim sağlamak yerine yaşanan olumsuzluklara karşı ‘Görmeyen, duymayan ve konuşmayan’ 3 maymunu oynamaktadır.



Tüm spor camiasının feryat ettiği bir kaos ortamında, MHK Başkanı Oğuz Sarvan’a ulaşmak mümkün olmamaktadır. Hata yapan, oyunun sonucunu etkileyen ve kendi hatalarını itiraf eden hakemler; bir hafta sonra hiçbir şey olmamışçasına bir başka karşılaşmada görevlendirilmektedir. Bu durum gösteriyor ki; Ceza olmayan bir düzende hata yapma hakkı olağan hale gelmektedir. MHK Başkanı çıksın, konuşsun, bir yorum yapsın ve biz de hakkımızı ona göre arayalım.



Şekip Mosturoğlu: “PFDK’nın bütün kararlarını topluyorum, tamamı oybirliği ile alınıyor. Dünyada görülmemiş biçimde bu arkadaşlar her konuda hemfikirler. Hiç görüş ayrılıkları yok. Bu çok ilginç. Tahkim Kurulu’na yaptığımız başvurularda verilen cezaların tümü lehimize çıkması gereken kararlar. Bir blok var ve bu blok hiçbir şekilde kararını değiştirmiyor.”





Yıldırım Vatan'ı doğruladı



Aziz Yıldırım, toplantıda Vatan gazetesinin 2 haberini doğruladı. G.Antep maçının devre arasında Kuddusi Müftüoğlu’na söylediği sözler nedeniyle PFDK’ya sevkedildiğini belirten Yıldırım, gazetemizdeki aynı cümleleri sarf ettiğinin altını çizdi. Başkan, 21 Mart’taki gazetemizde yer alan, ’G.Saray’ı da yakıyorlar’ haberini de onayladı.







