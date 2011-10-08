-Yıldırım'dan Erdoğan'a başsağlığı İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım, annesini kaybeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a avukatları aracılığıyla başsağlığı dileğinde bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, avukatları aracılığıyla, annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dilediği bildirildi. Aziz Yıldırım'ın, başsağlığı mesajında, ''Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Sayın Tenzile Erdoğan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim'' ifadelerini kullandığı açıklandı.