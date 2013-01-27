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Spor

Yıldırım'dan devre arası dopingi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor maçının devre arasında soyunma inerek oyuncuları motive etti

27 Ocak 2013 10:35

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor karşısında 1-0 mağlubiyetle kapanan ilk yarı sonrası, soyunma odasına inerek oyunculara moral verdi.
 
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor maçının devre arasında soyunma inerek oyuncuları motive etti.

Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta, Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı yenik kapatınca, başkan Aziz Yıldırım soyunma odasına indi.

Uzun aradan sonra takımla birlikte deplasmana giden Yıldırım, Sarı-lacivertliler'in pozisyon üretmekte zorlandığı ve etkisiz bir görüntü çizdiği ilk yarının ardından, oyunculara moral verdi ve motive etmeye çalıştı.

Başkan Yıldırım'ın yapıtığı konuşma sonrası soyunma odasından alkış sesleri geldi.

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