Yıldırım'dan devre arası dopingi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor karşısında 1-0 mağlubiyetle kapanan ilk yarı sonrası, soyunma odasına inerek oyunculara moral verdi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor maçının devre arasında soyunma inerek oyuncuları motive etti.

Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta, Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı yenik kapatınca, başkan Aziz Yıldırım soyunma odasına indi.

Uzun aradan sonra takımla birlikte deplasmana giden Yıldırım, Sarı-lacivertliler'in pozisyon üretmekte zorlandığı ve etkisiz bir görüntü çizdiği ilk yarının ardından, oyunculara moral verdi ve motive etmeye çalıştı.

Başkan Yıldırım'ın yapıtığı konuşma sonrası soyunma odasından alkış sesleri geldi.