Yıldırım'dan "Başbakan Binali" sloganı atan kalabalığa: Haydi söyleyin bakalım, zamanımız azaldı

Başbakan Binali Yıldırım, "Başbakan Binali" sloganı atan kalabalığa "Haydi söyleyin bakalım, zamanımız azaldı" karşılığını verdi. Yıldırım, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Çarşı her şeye karşı ya, bunlar onları da geçti" diyen Yıldırım, "Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğine karşı ya, neden olduğu ortaya çıktı; okumamış" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, HDP'yi yuhalayan kalabalığa ise, "Bunu yuhalayabilirsiniz" diye seslendi.

Düzce Meydanı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti. Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğine karşı ya, neden olduğu ortaya çıktı; okumamış. Geçen sefer oy kullanamamıştı, bu sefer de bizim dediğimizi yapsın işi tamamlasın." dedi. Yıldırım, "Şimdi bir de HDP var. Bunlar Kandil'in taşeronları. Kandil'i başlarına yıkacağız, taşeronlarına da gereğini yapacağız"

"82 model darbe anayasası ile artık bu büyük ülke, yönünü belirleyemiyor. Niye belirleyemiyor? Çünkü anayasa bir ülkenin pusulasıdır, pusula bozulmuş iş görmüyor. Allah korusun, bozuk pusulayla gemi ya batar ya da karaya oturur. Bu millet tankların önüne göğsünü siper ederek alçaklara dünyayı dar etti, halkın gücü tankın gücünü al aşağı etti. Bu gençlere milletvekilliğini Kılıçdaroğlu çok görüyor"

"Düzce bu kutlu yolculukta birlikte yürümeye var mısınız? O zaman memleket için 'evet' diyoruz. Artık yetki doğrudan millete geçiyor, vekillerden alınıyor asıllara veriliyor"

"Kılıçdaroğlu bir gün öyle bir laf etti ki, bizim anlatamadığımız işi bir dakikada anlattı fıkra gibi. Diyor ki; 'Siz bu sistemi getiriyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilerden olursa ve geçinemezlerse ne olacak'. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yardımcısı da 'Kılıçdaroğlu tersinden okudu' dedi. Bunların işleri güçleri tersinden gitmek"

"Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti. Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğine karşı ya, neden olduğu ortaya çıktı; okumamış. Geçen sefer oy kullanamamıştı, bu sefer de bizim dediğimizi yapsın işi tamamlasın. Bu sene de gitsin 'evet' versin"

"Bir de HDP var. (Yuh sesleri) Buna yuh çekin. Bunlar bölücü, Kandil'in taşeronları. O Kandil'i de başlarına yıkacağız. Kürt de bizim Türk de bizim. İşte Türkiye... Bu bayraklar inmez, bu ezanlar dinmez"

"Her fırsatta düşünce özgürlüğü kavramlarını ağzından düşürmeyen şu Avrupa ülkelerine bir bakalım. Bakanlarımızın orada memleket sevdalılarıyla buluşmasına tahammül edemiyorlar. Bizim başka ülkenin seçimlerine karışmak gibi bir düşüncemiz olamaz. O zaman aynı hassasiyeti biz bekliyoruz. Hayırcılardan yana taraf olmuşlardır."