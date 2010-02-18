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Spor

Yıldırım'dan Alex'e fırça

Kendisine ait internet sitesinde sistem ve Daum'la ilgili eleştirilerde bulunan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Başkanı'nın hışmına uğradı.

18 Şubat 2010 02:00

T24 - Aziz Yıldırım, Alex'in kulağını çekti... Kendisine ait internet sitesinde sistem ve Daum'la ilgili eleştirilerde bulunan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Başkanı'nın hışmına uğradı. Yıldırım'ın Alex'le bir görüşme yaparak, "Takım kaptanı olarak elbette fikirlerine hürmet duyarız ama açıklamalarında daha dikkatli olmalısın" dedi.

Eleştirmek senin işin değil Fotomaç'ın haberine göre, kritik bir dönemden geçtiklerini söyleyen Aziz Yıldırım, "3 kulvarda başarıyla mücadele eden bir takımız. Bu hassas süreçte herkes sözlerine dikkat etmeli. Daum ve sistemi eleştirmek senin işin değil. Sen futboluna bak ve takımın başarısı için mücadele et. Art niyetli olmadığını biliyorum ama yine de dikkat etmelisin" uyarısında bulundu.
 

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