Yıldırım'dan Ağar'a cezaevinde iade-i ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yenipazar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ağar'ı ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Susurluk davası kapsamında aldığı 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Mehmet Ağar'a ziyarette bulundu.
Şike davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe Kulübü'nün eski asbaşkanı Nihat Özdemir ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le birlikte Ağar'ı cezaevinde ziyaret etti.
Ziyaret öncesinde korumalarla basın mensupları arasında görüntü alma konusunda tartışma yaşandı. Ziyaretten sonra açıklama yapılmadı.
Yıldırım'ın Yenipazar ilçesinde olduğunu öğrenen bazı Fenerbahçeli taraftarlar, cezaevi çıkışında Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.
Mehmet Ağar da, şike davasında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Metris Cezaevi'nde ziyaret etmişti.