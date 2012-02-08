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Yıldırım'dan 1200 sayfalık savunma İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 16:33

-Yıldırım'dan 1200 sayfalık savunma  İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - ''Futbolda şike'' iddialarına yönelik açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülmesine başlanacak duruşmada okumak için avukatlarıyla birlikte 1200 sayfalık savunma hazırladığı öğrenildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülmesine başlanacak 23'ü tutuklu 93 sanıklı davanın tutuklu sanıkları arasında yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, avukatlarıyla birlikte hazırladığı savunmasına son şeklini verdiği belirtildi.  Yıldırım ve avukatlarının, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yapılacak ilk duruşma öncesi ekler hariç 1200 sayfalık savunma hazırladığı ve duruşmada savunma sırası geldiğinde bu savunmasını okuyacağı ifade edildi.  Yıldırım'ın duruşmada en az 3 avukatla temsil edileceği ve avukatlarınca bir süre önce mahkemeye, ''duruşmada iddianamenin okunmaması ya da özetinin okunması'' yönünde talebin olduğu bir dilekçe sunulduğu ve bu dilekçenin mahkemece duruşma sırasında değerlendirileceği öğrenildi.

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