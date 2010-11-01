-YILDIRIM'A UEFA'DAN GÖREV İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi (J) grubunda İspanya'nın Sevilla takımı ile Ukrayna'nın Karpaty Lviv ekibi arasında oynanacak maçı yönetecek. Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki karşılaşma 4 Kasım Perşembe akşamı TSİ 22.05'te başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak, Hakan Özkan da maçın dördüncü hakemi olacak. Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek bu önemli maçta ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.