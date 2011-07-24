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YILDIRIM'A DESTEK KONVOYU İSTANBUL (A.A)

24 Temmuz 2011 20:50

-YILDIRIM'A DESTEK KONVOYU İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - Bir grup Fenerbahçeli taraftar, tedavisi süren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a destek olmak için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden araçlarıyla geçiş yaptı. Araçlarına Türk bayrağı ve Fenerbahçe flaması bağlayan taraftarlar, hastane bahçesinden konvoy oluşturarak geçti. Bu arada, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil de Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Merçil, basın mensuplarının sorusu üzerine, ''Şekeri ile ilgili problem devam ediyor. Hastaneden çıkacağı zamanı bilemiyorum'' dedi.

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