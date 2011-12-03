-Yıldırım'a 114 yıl hapis istendi İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'', ''şike'' ve ''teşvik primi vermek'' suçlarından toplam 41 ila 114 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istendiği bildirildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, 31'i tutuklu 93 şüpheli hakkındaki 401 sayfalık iddianamenin, 2011/54 değerlendirme numarası verilerek UYAP üzerinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda faaliyet gösteren özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini söyledi. İddianamede, tutuklu şüpheli Olgun Peker'in, ''silahlı suç örgütü kurmak'', Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da ''haksız, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak'' suçlarını işlediklerinin öne sürüldüğünü belirten Seçen, Peker ve Yıldırım'ın iki ayrı suç örgütü kurmaktan cezalandırılmasının talep edildiğine dikkati çekti. İddianamede, Peker ve Yıldırım haricindeki, şüphelilerden Hakan Karaahmet hakkında da Peker'in suç örgütüne bağlı olarak, ''silahlı örgüt kurmak'' suçundan yargılanmasının talep edildiğini ve toplamda 3 şüpheli için ''suç örgütü yöneticiliğinden'' ceza istendiğini aktaran Seçen, Yıldırım'ın suç örgütüne bağlı 19, Peker'in suç örgütüne bağlı ise 13 şüphelinin, ''örgüt üyeliği'' ile suçlandığını ifada etti. -83 şüpheliye takipsizlik- Başsavcıvekili Seçen, iddianamede, Türkiye Futbol Federasyonunun da aralarında bulunduğu, bazıları kurum, bazıları kişi olmak üzere 10 ''müşteki'' bulunduğunu belirtti. Seçen, soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener, futbolcu Emre Belözoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in de aralarında bulunduğu 83 kişi hakkında ise ''takipsizlik kararı'' verildiğini kaydetti. Soruşturmanın, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor ve Giresunspor kulüp yöneticilerine yönelik olarak yapıldığını belirten Seçen, Rusya'nın Spartak Moskova Kulübüne transfer olan eski Fenerbahçeli, Nijerya uyruklu futbolcu Emmanuel Emenike hakkında da ''şike girişimi'' suçundan dava açıldığını ifade etti. Seçen, iddianamenin bir örneğinin, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesinin 7. fıkrasına göre, idari cezalarla ilgili gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosuna gönderileceğini söyledi. Başsavcıvekili Seçen, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/3. maddesi uyarınca, aynı yasanın ''şike ve teşvik primi'' başlığını taşıyan 11. maddesi uyarınca yargılanması öngörülün kişiler hakkında ''spor müsabakalarını seyirden yasaklanma'' kararı alındığını, kararın bugün kolluk güçlerine bildirileceğini kaydetti. Haklarında ''spor müsabakalarını seyirden yasaklanma'' kararı alınanlar arasında Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Fenerbahçeli Sezer Öztürk, Bursasporlu Gökçek Vederson, Eskişehirsporlu Mehmet Yıldız, Eyüpsporlu Murat Şahin ile Sivassporlu Mahmut Boz ile futbolcular Serdar Kulbilge ve Mustafa Ulaş Ortakaya'nın da bulunduğu öğrenildi. -Galatasaray Spor Kulübü hakkında ayrı dosya Öte yandan, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Galatasaray Kulübünde yapılan aramalara dair bölüme iddianamede yer verilmediği, bu konunu ayrı bir soruşturma dosyası üzerinden süreceği bildirildi. İddianamenin delil klasörlerinde, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde süren ''Ergenekon'' davası kapsamında dinlenilen gizli bir tanığın, suç örgütü lideri Sedat Peker ile şüpheli Aziz Yıldırım arasında bağlantı bulunduğuna dair anlatımlarına da yer verildiği öğrenildi. İddianamede, Aziz Yıldırım'ın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki eylemleri için 6 kez ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından da 4 kez ''şike'', 3 kez ''teşvik primi'' suçları ile ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçundan toplamda 41 ila 114 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasının öngörüldüğü bildirildi. Olgun Peker'in ''silahlı örgüt yöneticisi olmak'', ''şike anlaşması yapmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'', ''tehdit'', ''sahtecilik'', ''rüşvet'', ''konut dokunulmazlığının ihlal'', ''yağma'' ve ''mala zarar vermek'' suçlarından cezalandırılması öngörülen iddianamede, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı, teknik direktörü Tayfur Havutçu, BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş'in ''şike'', Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın ''şike girişimi'', Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın da ''teşvik primi verme girişimi'' suçundan cezalandırılmasının istendiği kaydedildi. Emmanuel Emenike'nin de aralarında bulunduğu 14 futbolcunun da ''şike girişimi'' suçundan cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de ''rüşvet'', ''belgede sahtecilik'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçları kapsamında yargılanmasının öngörülüğü öğrenildi.