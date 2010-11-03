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Dünya

YILDIRIM: YOUTUBE NEDEN SORGULANMIYOR? LONDRA (A.A)

03 Kasım 2010 22:28

-YILDIRIM: YOUTUBE NEDEN SORGULANMIYOR? LONDRA (A.A) - 03.11.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nin video paylaşım sitesi ''Youtube''a erişimin engellenmesi kararıyla ilgili olarak, ''Karşıdaki şirket ya da firmanın doğru yapıp yapmadığı neden sorgulanmıyor? Onların yasalara karşı geçiş üstünlüğü mü var?'' dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Dünya Denizcilik Üniversitesinin yönetim kurulu toplantısına katılan Bakan Yıldırım, mahkemenin kararını yasalara göre verdiğini belirterek, ''Bu kararı biz yorumlamayız. Mahkeme kararı doğru yahut eğri olmaz. Karar yasalara göre verilir. Yasalar da geçerli olduğu müddetçe bu kararlara herkes uymak durumundadır'' dedi. Bakan Yıldırım, karşıdaki şirket ya da firmanın doğru yapıp yapmadığının sorgulanması gerektiğini ifade ederek, ''Onların yasalara karşı geçiş üstünlüğü mü var? Başka ülkelerde uyuyorlar da Türkiye konu olunca neden uymuyorlar? Bu soruyu, her Türk vatandaşının sorması lazım. Hukuk devletiyle guguk devletini birbirine karıştırmamamız lazım'' diye konuştu. Hukuki konularda mahkemelerin karar verdiğini kaydeden Bakan Yıldırım, suç konusu videolar yayından kalktığı için ''Youtube''un açıldığını, tekrar suç teşkil eden yayınlar söz konusu olması halinde kapanacağını söyledi.

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