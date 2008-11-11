Yıldırım yeniden başkan



Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yeniden seçildi.



Kulüpler Birliği Vakfı, Balgat'ta bulunan Genel Merkezi'nde toplandı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Ankaragücü ve Kocaelispor dışındaki tüm Süper Lig kulüpleri başkan ve yönetici düzeyinde temsil edildi.



Toplantıda yapılan seçimde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın istikrar yönünde bir karar aldığını belirterek, "Genel kurulumuzda mevcut başkan Aziz Yıldırım ve denetleme kurulumuz 1 yıllığına daha göreve seçildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın aldığı bu karar istikrar yönünden önemli bir adım. Kulüpler Birliği olarak da bundan sonra tüm çabalarımız Türk futbolunun gelişmesi, tesis ve sporcu yatırımlarının artırılması ve sponsorluk gelirlerinin büyütülmesi konusunda olacak" diye konuştu.



Gümüşdağ, ayrıca birlik adına rahatsızlıkları bulunan Şenez Erzik ve İlhan Cavcav'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.



