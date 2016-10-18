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BBC Türkçe

Yıldırım: Yeni anayasa teklifini en kısa sürede Meclis'e sunacağız

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemini de kapsayan yeni anayasa teklifini en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yeni anayasanın referandumda oylanması konusunda "Millete sorulmasının hiçbir mahsuru yok"

18 Ekim 2016 15:10

Başbakan Binbali Yıldırım, başkanlık sistemini de kapsayan yeni anayasa teklifini en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandum açıklamalarına da destek vererek "Doğru söze ne denir?" dedi.

Devlet Bahçeli ise partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP'nin başkanlık sisteminin önünü açtığı yönündeki yorumlara tepki gösterdi.

Bahçeli, "Başkanlığı saraya altın tepsi içinde sunduğumuz söylediler…Türkiye'de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi anayasaya uygun değildir, suç işlenmektedir. Ya Cumhurbaşkanı fiili başkanlık zorlamasından vazgeçsin ki bizce en doğrusu budur ya da fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yolu aransın" dedi.

Bahçeli, başkanlık sistemine geçiş konusunun referanduma taşınmasıyla ilgili olarak ise "Millete sormanın hiç bir mahsuru ve sakıncası yok" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli dün Çankaya Köşkü'nde görüşmüş, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Hafta başında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yeni anayasanın gelecek yıl bahar aylarına kadar referanduma götürülebileceğini ifade etmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasanın Meclis'teki oylamada kabulünü sağlayacak olan 367 oya ulaşılması halinde dahi referanduma gideceklerini vurgulamış ve "Bu mesele önemli mesele" demişti.

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