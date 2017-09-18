Yıldırım: Yapay devlet kurmaya çalışanlar karşılığını anında görür

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna tepki göstererek, "Gerekli tedbirleri almaktan zerre çekinmeyeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Yıldırım, şunları söyledi:

"Gerek Suriye'de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet olmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz."

Öte yandan Irak Yüksek Mahkemesi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun askıya alınmasını kararlaştırdı.