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Yıldırım: Yapay devlet kurmaya çalışanlar karşılığını anında görür

"Kimse güney sınırımızda oldu bitlerle iş çevirmeye kalkmasın"

18 Eylül 2017 19:02

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna tepki göstererek, "Gerekli tedbirleri almaktan zerre  çekinmeyeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Yıldırım, şunları söyledi:

"Gerek Suriye'de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet olmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz."

Öte yandan Irak Yüksek Mahkemesi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun askıya alınmasını kararlaştırdı.

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Binali YıldırımŞanlıurfaKuzey IrakSuriyereferandum

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