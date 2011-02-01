-YILDIRIM VE POLAT YAN YANA MAÇ İZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - FIBA Bayanlar Avrupa Ligi 2. tur (Son 16) mücadelesinde birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray Medical Park, Türkiye'deki ezeli rekabeti Avrupa arenasına taşıdı. Avrupa arenasında birbirlerine rakip olan iki ekip, 2. turun ilk maçında Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray taraftarlarının olmadığı maçta Fenerbahçeli taraftarlar takımlarına destek vermek için salonu doldurdu. -BAŞKANLAR YAN YANA İZLEDİ- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat karşılaşmayı birlikte izlediler. İki başkan protokol tribününde yan yana otururken, yanlarında kulüplerin bazı yöneticileri de yer aldı. Yıldırım ve Polat, protokol tribününde yerlerini aldıktan kısa bir süre sonra Fenerbahçeli taraftarlardan küfürlü tezahürat duyulunca başkan Aziz Yıldırım oturduğu yerden taraftarlara dönerek buna tepki verdi. Ancak daha sonra küfürlü tezahüratın gerçekleştiği tribüne yapılan uyarıyla kısa süren tezahürat kesildi.