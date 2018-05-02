Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için birlikte başvuru yapacak

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma günü saat 11’de YSK’ya birlikte giderek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunu yapacak.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.