Yıldırım: Uyum yasaları için uzlaşma ararız, olmadı yola devam ederiz

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'in açılışının 97. yıldönümü dolayısıyla TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda cumhurbaşkanlığı sistemi için gerekli olacak uyum yasalarıyla ilgili konuştu.

Uyum yasaları için "mümkün mertebe" muhalefetle uzlaşmayı tercih ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz" dedi.

Resepsiyona katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Meclis'te AKP'li milletvekillerinin tepki gösterdiği konuşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığının sert bir muhalefet olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece gerçekleri söyledim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yetkileri alınan bir parlamento, güçlü parlamento olarak sunulacak. Bu akla ve mantığa aykırı bir söylem. Hangi yetkilerin alındığının bir kısmını anlattım" diye konuştu.

Resepsiyonun girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, hissiyatı bir kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe yürümektir" dedi.

"Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iradenin dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir.

"Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur.

"Ben milletime çok teşekkür ediyorum. Şimdi de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi bu parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır."