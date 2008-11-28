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Spor

Yıldırım, Uluç'a dava açtı

Aziz Yıldırım, kendisini eleştiren gazeteci-yazar Hıncal Uluç'a manevi tazminat davası açtı.

28 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir gazetede kendisini eleştiren gazeteci-yazar Hıncal Uluç'a manevi tazminat davası açtı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "25 Kasım 2008 tarihli Pas Fotomaç Gazetesi'nde yer alan söyleşi / köşe yazısında Hıncal Uluç'un Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın kişilik haklarına tecavüz ve dayanaksız iddialarla kendisini suçlayıcı ithamlarda bulunması sebebiyle Hıncal Uluç hakkında manevi tazminat istemiyle yargı yoluna başvurulmuştur" denildi

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