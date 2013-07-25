T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yıldırım: Twitter'ın Türkiye'de ofis açmak için istediği yasal değişiklikler gerçekleştirilecek

Yıldırım Twitter için 'Diyorlar ki, birisi bizim altyapımızı kullanarak suç işlerse niye biz ceza alalım. Biz de endişelerini giderici tedbirleri alıyoruz' dedi

25 Temmuz 2013 15:17

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Twitter’ın Türkiye’de ofis açmak için istediği yasal değişiklikleri gündeme aldıklarını açıkladı.

Yıldırım’ın açıklamasına göre Twitter yetkilileri, Türkiye’de Twitter altyapısını kullananların bir suç işlemeleri durumunda kendilerinin ceza almasını öngören kanun maddelerinin bulunduğunu belirterek, bundan endişeli olduklarını açıkladı.

Yıldırım, “Diyorlar ki, birisi bizim altyapımızı kullanarak suç işlerse niye biz ceza alalım. Biz de endişelerini giderici tedbirleri alıyoruz” dedi.

Yıldırım yasal değişiklik mi yapılacak sorusuna “Evet gündemde, hapis cezasından para cezasına çevrilecekler” dedi.

Yıldırım’ın sözünü ettiği değişikliklerin 5651 sayılı “ internet ortamınıda yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındak kanunda” yapılacağı belirtiliyor.

ETİKETLER

binali yıldırımtwitter5651

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24