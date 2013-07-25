Yıldırım: Twitter'ın Türkiye'de ofis açmak için istediği yasal değişiklikler gerçekleştirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Twitter’ın Türkiye’de ofis açmak için istediği yasal değişiklikleri gündeme aldıklarını açıkladı.

Yıldırım’ın açıklamasına göre Twitter yetkilileri, Türkiye’de Twitter altyapısını kullananların bir suç işlemeleri durumunda kendilerinin ceza almasını öngören kanun maddelerinin bulunduğunu belirterek, bundan endişeli olduklarını açıkladı.

Yıldırım, “Diyorlar ki, birisi bizim altyapımızı kullanarak suç işlerse niye biz ceza alalım. Biz de endişelerini giderici tedbirleri alıyoruz” dedi.

Yıldırım yasal değişiklik mi yapılacak sorusuna “Evet gündemde, hapis cezasından para cezasına çevrilecekler” dedi.

Yıldırım’ın sözünü ettiği değişikliklerin 5651 sayılı “ internet ortamınıda yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındak kanunda” yapılacağı belirtiliyor.