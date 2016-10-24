Yıldırım: Türk birlikleri Başika'da IŞİD'i vuruyor

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, peşmerge güçlerinin Başika kasabasını IŞİD'den geri almak için Türk askerinden yardım istediğini ifade etti. Pazar günü AKP'nin 25'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştiği Afyonkarahisar'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Peşmerge güçleri,Başika kasabasını DAEŞ'ten temizlemek için harekete geçtiler. Bizim Başika Üssü'ndeki askerlerimizden, unsurlarımızdan yardım istediler. Biz de oradaki topçularla, tanklarla destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye, Musul'da IŞİD'e karşı başlatılan operasyona katılmak isterken, Bağdat yönetimi Türk birliklerinin Başika'daki varlığına ve Musul operasyonuna Türkiye'nin katılmasına karşı çıkmıştı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter cumartesi günü Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya gelmiş, İbadi görüşme sonrası Türkiye'ye yardım teklifi dolayısıyla teşekkür edip, yardım teklifini geri çevirmişti. Carter pazar günü de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile temaslarda bulundu. Yıldırım'ın, Türkiye'nin Başika'da karadan destek verdiğine yönelik açıklaması da Carter-Barzani görüşmesinin ardından yapıldı.

Musul ve Rakka operasyonları

ABD Savunma Bakanı Carter Irak'taki temaslarının ardından pazar günü yaptığı açıklamada, Irak'ta Musul ve Suriye'de Rakka'da IŞİD'e karşı düzenlenecek eş zamanlı operasyonların uzun süredir planlandığını kaydetti. Carter ayrıca IŞİD'in operasyon kabiliyetini yok etmenin her zaman en yüksek öncelikleri olduğunu ifade etti.

Diğer yandan peşmerge güçleri pazar günü Başika'da IŞİD'e karşı başlatılan operasyonda başarı kaydedildiğini açıkladı. Başika kasabası civarındaki sekiz köyün örgütten geri alındığı duyuruldu.

Kerkük'te çatışmalar

Musul operasyonu sürerken, IŞİD militanları cuma günü Kerkük'te kamu binalarına ve inşaatı süren bir elektrik santraline eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Örgütün "uyuyan hücreleri” olarak tanımlanan militanlarının eş zamanlı canlı bomba saldırıları sonrası kentte güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışmalar başlamıştı. Pazar gününe kadar devam eden çatışmalarda en az 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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DW/AFP/GA/BK